„Ale Šternberk je suverénní. Tak si představuji mančaft, který chce postoupit do divize. To znamená suverénně projet krajským přeborem. My máme cíl jasný, chceme uhrát 35 bodů. To, co uhrál Šternberk na podzim. Jdeme si za tím,“ prozradil želatovický trenér Jiří Jemelka.