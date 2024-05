Šokující výsledek se zrodil ve středeční dohrávce 14. kola I. A třídy, skupiny B. Na podzim dominantní Chválkovice, jeden z adeptů na postup do krajského přeboru, padly na půdě béčka Želatovic po kolapsu ve druhé půli vysoko 2:7!

Fotbalisté Chválkovic. Ilustrační foto | Foto: Deník/David Kubatík

„Jeli jsme tam v okleštěné sestavě a druhý poločas kluci nezvládli. Ne že bych to na ně házel, ale nechytili jsme začátek druhé půle a soupeř nás jasně přehrával,“ kroutil hlavou chválkovický trenér Alexandr Bačík.

On sám byl z nejvyšší prohry sezony překvapen. Právě Chválkovice rozdávaly v soutěži podobné (i vyšší) nakládačky. „Hlavně mě mrzí, o kolik to skončilo,“ přiznal Bačík, kterému chyběla mimo jiné i hvězdná opora Roman Hubník.

Jeho tým přitom po poločase vedl 2:1, jenže druhou půli ovládli domácí poměrem 5:1! A rozhodně to není tak, že by Želatovice postavily „áčko“. Po dvou gólech dali Bielko, Stanislav Jemelka a Michal Koutný, trefil se i střídající Pavel Němec.

„Vstup do druhého poločasu nám vyšel na výbornou, po špatné rozehrávce hostů jsme hned vyrovnali, čímž odstartoval náš zatím nejlepší poločas na jaře. To byla radost ze hry, která měla všechny parametry a mě těší, že jsme drželi při sobě a nikdo to nevzdal, všichni chtěli zápas otočit a porvat se o výsledek,“ pochvaloval si hrající trenér želatovického béčka Jan Čtvtníček.

Klíčová trhlina v cestě za postupem

Jeho tým je v tabulce B skupiny I. A třídy čtvrtý s 33 body, Chválkovice zůstávají s 49 body druhé. Na vedoucí Velkou Bystřici ale ztrácí už čtyři body. Propadák v Želatovicích tak hodně překazil nedělní plány Chválkovic – pokusit se urvat vítězství na půdě lídra.

„Měli bychom vše ve vlastních rukou. Prohry v Hodolanech a Želatovicích nás sesadily z role největšího pronásledovatele,“ dobře ví Alexandr Bačík.

„Stát se může cokoliv, pořád jsou to čtyři zápasy. Bystřice je ale natolik kvalitní, že už to jen tak nepustí. Nemyslím si, že by dopustila podobné překvapení, jako my,“ mrzí chválkovického kouče.

FC Želatovice B – SK Chválkovice 7:2 (1:2)

Branky: 37. a 79. S. Jemelka, 46. a 63. Bielko, 75. a 91. Koutný, 87. P. Němec – 7. Pezzotti, 27. Onderka.