Fotbalisté Štěpánova vstoupili do sezony olomoucké III. třídy jako nováček. Nic to ale…

„Na tento zápas jsme se dost připravovali, protože to jednak bylo derby a navíc šlo o druhý flek. Řekli jsme si, že nesmíme dopustit žádné standardky, protože ty mají dobré. Hlavně Zdeno Zlámal to kope skvěle. Bohužel jsme ale po čtvrthodině udělali chybu a Zdeno to skutečně znovu trefil výborně," popisoval zápas ze svého pohledu hodolanský brankář Jiří Zbořil.

Po změně stran pak přišel ještě druhý gól domácích, kdy už přetažený centr dokázal vrátit poměrně nečekaně hlavou zpět do hry Marek Láhner a Zdeněk Zlámal stál ve správnou chvíli na správném místě k tomu, aby pohotově zakončil do odkryté brány.

I tak se ale hrál poměrně pěkný zápas z obou stran, plný pohybu, pěkných útočných akcí a také emocí. „Hráli jsme tak podle mě proto, že jsme minulý týden předvedli katastrofální výkon a teď jsme fanouškům chtěli dokázat, že nejsme nějací žebráci a šli jsme to hlavně odjezdit," odkázal strážce hodolanské sítě na minulé utkání jeho týmu, které černo-bílí doma prohráli s outsiderem ze Zvole 0:4.

Přitom se všechno ještě nedávno zdálo býti jinak. Hodolanští na podzim jakožto nováček ovládli tabulku soutěže s 35 body a čekalo se, že si to právě s Kožušanami a také Slatinicemi rozdá o konečné první místo. Svěřenci Milana Kovaříka ale v jarních soubojích nabírali v osmi zápasech pouze deset bodů a výše zmíněná dvojice jim začíná utíkat.

„Je potřeba říct, že jsme na podzim měli hodně štěstí a dost nám to tam padalo. Byli jsme prostě zvyklí, že v prvních dvaceti minutách dáme potřebné góly a budeme už dohrávat v klidu. Teď už nám to tam ale nespadne, ani kdybychom hráli dvě hodiny. Ani obraně se nedaří, byť jsme ji na podzim měli nadstandardní," kroutí hlavou.

Z tohoto výsledkového „srabu" by však klub mohli dostat jeho fanoušci, kteří jsou známí svou věrností a také fanatičností při povzbuzování. Není v jejich případě něčím výjimečným používání bubnů, vlajek ale třeba i pyrotechniky.

„Jsou skutečně perfektní. I když to nejde, tak to kluci odjezdí zejména kvůli nim. Jsou jako náš dvanáctý hráč a my jsme jim za to velice vděční," smeká 36letý gólman, který si v mládí prošel olomouckou Sigmou, Holicemi, Novými Sady nebo Kozlovicemi.

První možnost k navrácení se na vítěznou vlnu budou mít hodolanští fotbalisté už tuto neděli, kdy na svém stadionu přivítají aktuálně osmou Hanou Prostějov. Tu na podzim rozdrtili na jejim hřišti jednoznačně 8:1. „Pro nás je teď každý zápas důležitý a těžký. Na podzim jsme na Hané sice vyhráli, ale jaro je úplně jiné. Budeme ale chtít samozřejmě vyhrát a všechny ty nezdary odčinit," uzavřel Jiří Zbořil.

Zdroj: Deník/David Kubatík