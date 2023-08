1. kolo:

Litovel - Čechovice 1:5

Branky: 54. z pen. Jindra - 8. Studený, 30. Šteigl, 39. Šteigl, 60. Šteigl, 68. Šteigl.

Ladislav Gallo (trenér Litovle): „Co k tomu říct. Vypadá to, že se mi to bude hodnotit špatně, ale já bych to tak úplně neviděl. Hráči odvedli maximum, odbojovali to a vytvořili jsme si několik šancí, ze kterých jsme mohli dát gól. Kdybychom dali do třicáté minuty tři góly, nikdo se nemohl divit. Rozhodla ale kvalita soupeře obzvláště v útočné fázi. Dopustili jsme se chyb a oni je trestali úplně všechny. Bylo až neuvěřitelné s jakou produktivitou. Skóre vůbec neodpovídalo tomu, co se dělo na hřišti. Projevila se ale kvalita hráčů Čechovic, kteří jsou rychlí a šikovní. Proto mám dobrý pocit z našich kluků, kteří se snažili a hráli to, na co máme. Myslím, že jdeme dobrou cestou a pokud budeme pokračovat v takové hře, tak se výsledky dostaví.“

Zdroj: Radomír Novák

Jan Šteigl (kapitán Čechovic): „Hráli jsme MOL Cup, neodehráli jsme ho špatně, měli jsme těžké soupeře v podobě Kozlovic. Z poháru jsme byli zvyklí na něco jiného. Litovel nám dovolila hrát, jak nám to dovolila a klíčové bylo, že jak dostaneme míč, tak máme chuť dát gól z brejku, postupného útoku a po narážečce. Myslím, že kromě standardních situací jsme soupeře příliš do zakončení nepouštěli. Myslím si, že asi zasloužené vítězství. Nejsem v tomto moc sebevědomý, ale výsledek ukázal, že jsme vyhráli zaslouženě.“