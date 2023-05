Fotbalové Dolany opustili během zimní přestávky důležití hráči. Do jarní části krajského přeboru tak šel tým také s dorostenci v kádru. Další absence si ale vyžádaly start kouče Vojtěcha Pospíšila v ostrém utkání.

„Někteří kluci chyběli, mladí jsou bojovníci, ale je potřeba, aby získali více zkušeností. Proti tak silnému soupeři nejde nasadit tolik dorostenců do základní sestavy,“ objasňoval důvod svého nasazení trenér Pospíšil.

„Jsem takový srdcař, snažím se chodit do všech soubojů a kluky nabudit,“ dodal.

V minulosti oblékal v divizi dres HFK Olomouc, jehož je odchovancem, odskočil si také do Sigmy Olomouc a krajský přebor si vyzkoušel za Hlubočky či právě v minulosti dlouhá léta za Dolany. Ač v dřívějších dobách hrával stopera či defenzivního záložníka, tentokrát se postavil do útoku.

„Kdybych hrál v obraně, tak si to kolem mě ti mladí kluci jen obhodí a předběhnou mě. Rychlostně už nestačím. Ale jsem vysoký, dokážu vyhrát hlavu a podržet míč. Osobní souboje se snažím důrazem přetlačit. Snažím se, ale v mém věku to už bolí, ač jsem se cítil celkem dobře,“ popisoval.

V Kostelci jeho tým nebyl horším mužstvem, ale neustále dotahoval a nakonec padl 3:4. A to i přesto, že Vojtěch Pospíšil snížil na 2:3, tedy ne tak úplně, ale velkou zásluhu na tom měl. „Byl to souboj s gólmanem, ve kterém jsme se srazili, já jsem to ani neviděl. Původně jsem si myslel, že rozhodčí píská faul na brankáře, ale pak jsem viděl, že kluci běží na půlku. Na střídačce jsem se ptal, jak ten gól padl a říkali, že jsem ho dal já, že se tam míč dokutálel,“ popisoval bezprostředně po utkání.

„Nebyla to taková euforie, když nám to nepomohlo k bodům, ale samozřejmě si ze mě dělali srandu a pokladník už mi ten první gól sčítá, jsou za to, myslím, tři stovky,“ dodal.

Jenže v zápise je uvedený Pavel Pírek. „Když jsme pak jeli autem domů, tak kluci říkali, že to tam opravdu ještě doklepl. Nechal mě tam ležet a šel slavit,“ usmíval se Pospíšil už s odstupem času.

Takže o gól přišel, památku na souboj si ale přeci jen odnesl. „Mám monokl pod okem, alespoň mě ale mine ta pokuta a na první gól si musím počkat,“ prozradil.

A ocenění si vysloužil také od trenéra soupeře. „Pochválil bych Vojtu Pospíšila jako trenéra, který hrál na hrotu a v jeho věku byl fantastický. Smekám před ním,“ zmínil v hodnocení utkání kouč Kostelce Lubomír Keluc.

Je tak možné, že to nebyl poslední zápas Vojtěcha Pospíšila, ve kterém se ukázal na zeleném trávníku v kopačkách a dresu. „Uvidíme, jak se nám budou překrývat zápasy s dorostem, ale pokud mi nohy vydrží, tak si ještě nějaký zápas zahraji,“ potvrdil.

Proto se také udržuje v kondici po celou dobu. „Nemám to nastavené tak, že chci hrát místo kluků. Jsem tady, abych trénoval, ale absolvuji s nimi tréninkové jednotky a vždycky říkám, že mám stoprocentní účast. Snažím se být aktivní, chodit s nimi do zakončení, zahrát si fotbálek, když je lichý počet a také si s nimi zaběhám, i když už ne v takových objemech, ale třeba polovinu nebo dvě třetiny zvládnu,“ poodhalil.

Úplný konec kariéry tak ještě v dohlednu není, ač nad ním Vojtěch Pospíšil uvažoval již v minulosti. „Každé koleno mám asi třikrát operované. Už ve Velké Bystřici jsem byl hrajícím trenérem, pak jsem se vrátil do Holice, kde jsem myslel, že to pověsím, ale i tam nás bylo málo, tak jsem se musel nasazovat,“ uzavřel nyní hrající trenér Dolan.

