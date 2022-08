Dvaatřicetiletý ofenzivní fotbalista Zdeněk Šenk se ukázal jako pravá posila. Libina v uplynulém ročníku skončila druhá v I. B třídě, skupině C a vysloužila si postup do I. A třídy. V ní změřila hned v prvním kole síly s dalším postupujícím z Bludova.

A Šenkovi stačily na první trefu v novém prostředí pouhé dvě minuty. Ve 43. minutě pak vracel svému týmu vedení brankou na 3:2 a okamžitě po příchodu ze šaten zkompletoval hattrick. K tomu navíc zapsal při výhře 7:3 dvě asistence.

„Dobrý start. Když bych to řekl hokejově, tak jsem měl pět kanadských bodů. U dvou mých gólů jsem dostal vynikající přihrávku a už to stačilo jen vhodně zakončit. U toho třetího udělali gólman se stoperem chybu a stačilo míč dorazit, takže celkem jednoduché góly,“ popisoval libinský střelec.

I přes hattrick ale nebyl úplně spokojený. „Vidím i to negativum. Poztrácel jsem strašně moc balonů, takže je na čem pracovat,“ uznal učitel ze školy v Troubelicích. Přesto jeho třígólové odpoledne nebude zadarmo. „První start už mě půlčika stál a kapitán mi ještě neříkal sazebník za hattrick,“ usmál se.

Začal krajský přebor: Mohelnice překvapivě padla s Litovlí. Jeseník duel otočil

Na soutěž o dvě třídy výš se tedy adaptoval velice rychle. „Nechci se té soutěže nějak dotknout, ale když jsem ji hrál, jak jsem vyšel z dorostu Uničova, tak měla větší kvalitu. Myslím, že obecně jdou soutěže dolů, protože nejsou hráči,“ popisoval kanonýr, který ještě na jaře hrál olomoucký okresní přebor.

„V I. A je ale přece jen rozdíl v rychlosti a hráči jsou techničtější. Ale i v okresu jsou šikovní kluci, jen nemají příliš času na trénink a trpí fyzička,“ pokračoval Šenk.

Ani on v Šumvaldě příliš netrénoval, ale v Libině prozatím čas má. „Jsou prázdniny, tak jsem si ho udělal, uvidíme, jak to bude až zase začne škola,“ přiblížil.

Právě jeho práce učitele má tak trošku prsty v tom, že se vydal směrem nahoru. „Nevyšla mi výzva v práci a já jsem nějakou novou potřeboval. Myslím, že je to pro člověka důležité, aby rostl,“ poodhalil Šenk.

V Libině přicházel mezi relativně známý kolektiv. V minulosti totiž učil na tamní základní škole. „Teď se tak potkávám s bývalým kolegou i některými žáky. Navíc tady hraji už přes deset let florbal, takže kluky znám a další dva se mnou hrávali v Šumvaldě,“ dodal.

Šumvaldský Šenk netrénuje a góly posílá do nebe: Sestupu se snad nedožiji

A ještě jednu výhodu pro něj přesun do Libiny má. Jelikož bydlí v Šumperku, tak se mu zmenšila dojezdová vzdálenost nejen na domácí zápasy. „Autem to je patnáct minut, na kole půl hoďky. Ale hlavně tuhle skupinu I. A třídy hrají týmy jako Postřelmov, Bludov, Maletín, takže to mám ze Šumperka za rohem,“ potvrdil.

Teď je jeho cílem pomoci Libině, aby se v soutěži udržela. „Hrají to po dlouhé době a chceme být v klidném středu tabulky a neřešit sestup. To je pro mě velká výzva. Myslím, že bych měl přinést zkušenosti. Nějakou gólovou metu nemám, ale čím víc jich dám, tím víc to týmu pomůže. Chceme se fotbalem bavit a s tím snad přijdou i výsledky,“ sdělil.

A také Šumvald si bez svého bývalého kapitána Zdeňka Šenka v prvním kole okresního přeboru poradil. Na úvod porazil 2:1 Štarnov. „Byl jsem se na kluky podívat, bylo to ubojované, ale vyhráli. Mají dobrý start, tak snad si to v klidu uhrají. Já jsem odešel i proto, že jsem věděl, že do Šumvaldu za mě jdou dva šikovní kluci, takže to bude stabilizované,“ uzavřel Zdeněk Šenk.