Také I. A třída, skupina A (6. liga) se o víkendu naplno rozjela. Troubelice los na úvod poslal do Litovle, která sestoupila z krajského přeboru. Tatran dokázal zápas v posledních minutách otočit a vyhrát 2:1.

První poločas žádnou branku nenabídl, nicméně Litovel měla více ze hry. O poločase však hosté poslali do hry letní posilu Daniela Waltera, který přišel ze Střelic. Na první gól v novém dresu mu stačilo 33. minut. V 78. minutě totiž poslal Troubelice do vedení. A to i přesto, že se vrátil po čtrnáctidenní dovolené z Chorvatska okolo páté ráno a výkop byl v 10.30.

Jenže radost z vedení trvala necelou minutu. Okamžitě po rozehrání totiž Litovel zásluhou Labonka srovnala a ve druhé nastavené minutě trefil tři body domácí Bohanos. O všechny tři branky se tak postarali střídající hráči.

Tatran Litovel - Sokol Troubelice 2:1 (0:0)

Branky: 79. Labonek, 90+2. Bohanos - 78. Walter.

Rozhodčí: Sedláček - Slota, Perutka. ŽK: Bohanos. Diváci: 120.

Litovel: Darda - Pecháček, Jindra, Kvapil (68. Fidler), Novák, Strnadel (68. Labonek), Puchr, Hrazdil, Kučera, Bulušek (46. Bohanos), Dragon. Trenér: Ladislav Gallo.

Troubelice: Laščák - Pěček, Viktorin, Pe. Kráčmar, Křivánek (72. Votoupal), Hloušek, Zapletal (46. Walter), Mazánek, Šana (62. Šuster), Pa. Kráčmar, Pur (46. Lollek). Trenér: Michal Poštulka