„Každého přehráváme, nikdo proti nám nebyl lepší. Ale někdy se snažíme až moc a kolikrát chceme už za první poločas vést o hodně a ne vždy je to správně,“ popisuje David Hornich.

Ale právě poslední zápas proti Dubu nad Moravou měl celkem jednoznačný průběh. David Hornich ve 31. minutě zkompletoval hattrick a Velká Bystřice o půli vedla 3:0.

„U prvního gólu jsem dostal míč do vápna, podíval se a šoupl to kolem gólmana. U druhého jsem vběhl mezi dva hráče a přehlavičkoval je. Při třetím mi spoluhráč přihrál pod sebe a dal jsem to podél brankáře,“ popisoval útočník.

Ohlasy z KP: Medlov ve šlágru skolil lídra, Dolany Mohelnici, Lutín dostal bůra

V samotném závěru ještě reagoval na snížení soupeře čtvrtou trefou na 5:1. „Přehodil jsem si dva hráče, hlavičkou si balon posunul a z první jsem to vypálil pod víko,“ přiblížil. Nakonec Velká Bystřice zvítězila 5:2 a nadále stíhá vedoucí béčko HFK Olomouc, na které ztrácí osm bodů.

Kromě Holice jsou před ní také Bělotín a Beňov. „Právě Holice je na tom fotbalově jako my, možná trošku lépe,“ uznal Hornich, s nímž nastupuje spousta hráčů, kteří holickým celkem prošli stejně jako on.

Velká Bystřice by se i přes nynější ztrátu ráda porvala o postup do krajského přeboru. „Ambice tam jsou, ale necháváme tomu volný průběh. Myslím, že máme kvalitu na postup, ale zatím nám chybí trošku štěstíčka. Máme šance, ale neproměňujeme je,“ popisuje devětadvacetiletý střelec.

Ten pomohl svému týmu už dvanácti brankami a vystřihl už tři hattricky.

„Je to dobré, ale mohlo jich být více, kdybych proměňoval šance,“ přiznal Hornich. I tak ale plní týmovou kasu. „Určitě tam budu něco dávat. Kluci mi to nedají zadarmo. Hattrick je myslím za 100 nebo 150 korun. Popravdě jsem to ještě nezaplatil, ale už se to hromadí, takže je na čase,“ smál se.

VIDEO: Divoké oslavy postupu. Ve Velké Bystřici slavili na korbě náklaďáku

Vypadá to, že kromě postupu bude Hornich bojovat také o krále střelců. Nyní je na čele tabulky kanonýrů společně s dalšími třemi hráči.

„Ani jsem nevěděl, že jich mám dvanáct. Nevím, jestli je osobní cíl vyhrát nejlepšího střelce. Samozřejmě se útočník hodnotí podle gólů, ale pro mě je nejdůležitější, abychom vyhrávali jako tým a byli co nejvýš. Nejlépe, abychom postoupili,“ uzavřel.

Tak uvidíme, kam to Velká Bystřice, za níž nastupují také exligisté Ladislav Onofrej či Vojtěch Schulmeister nebo letní posily Tomáš Mazouch a Tadeáš Spurný, dotáhne.