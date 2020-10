Otázkou ale je, co se stane v české komoře na úrovni krajů a okresů, odkud pramenila moc vlivného místopředsedy, který se ocitl ve vyšetřovací vazbě kvůli obvinění z manipulování výsledků a podplácení.

ROZSYPE SE BERBROVA SÍŤ?

Ve zkratce, ve volbách do důležitých pozic ve fotbalovém hnutí rozhoduje v české komoře hlasovací mašinerie delegátů z krajských a okresních svazů.

Berbr upředl nepropustnou síť během dlouhých let především z bývalých rozhodčích či delegátů. Dokonale totiž pochopil (a využil) znění svazových stanov.

„Je otázkou, jak ten mechanismus, který v Čechách nastavil, bude fungovat. Může se sesypat jako domeček z karet,“ říká Kaláb.

Nepřijde ale jen někdo z jeho spolupracovníků, který by systém převzal?

„Nevím, co je teď schopná česká strana vygenerovat. Je pravda, že jsem v poslední době zachytil pár hlasů, kteří už měli toho jeho způsobu řízení dost. A brali pozitivně to, když Roman Berbr ohlásil, že bude končit. Nedokážu ale říct, jak velká opozice vůči němu mohla být,“ tvrdí dlouholetý fotbalový funkcionář.

„Pro fotbal je to každopádně blbé, další velká rána z hlediska důvěry,“ míní Kaláb, kterého Berbrovo zadržení překvapilo. „Všichni si mysleli, že jeho pozice je neochvějná,“ přiznává.

„Pokud je pravda, z čeho jej obviňují, tak se divím, že se do takových věcí vůbec pouštěl. Vzhledem k tomu, že zná situaci a ví, že spousta zájmových skupin po něm jde. Roman Berbr rozhodně není hloupý,“ doplnil.

Kaláb se jako funkcionář v minulosti proti Berbrovi nikdy zásadně nevymezoval, na druhou stranu při jmenování „Voldemortových“ nejvěrnějších také dostávali přednost jiní.

„Měl jsem s ním vždy korektní vztah. Možná proto, že jsem po něm nikdy nic nechtěl,“ tvrdí Kaláb.

„Setkával jsem se s ním při jednáních jako jeden ze čtrnácti předsedů krajských fotbalových svazů. Nemyslím si, že by Berbr byl ten, kdo se postaral, abych se kdysi stal předsedou v kraji. Že nějaký Berbr existuje, jsem se dozvěděl až po svém zvolení. Do té doby jsem ho ani neznal,“ říká.

ZÁKLAD MOCI: ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ PO PELTOVI

Není tajemstvím, že v rámci moravské fotbalové politiky stojí v jiném táboře, než současný první místopředseda za Moravu Zdeněk Zlámal či předseda řídící komise Pavel Nezval.

„Pravdou je, že Berbr si hodně upevnil pozici po posledním problému předsedy Miroslava Pelty. Náš moravský místopředseda Zlámal se bál zodpovědnosti a zmizel na Moravu. Měl povinnost převzít řízení svazu, ale nezvládl to. Je pravda, že Berbr svaz v té době stabilizoval. Absolvoval celou řadu jednání s LFA a na ministerstvu a se všemi se domluvil,“ prohlásil Kaláb.

Potvrdil i slova o tom, že ačkoliv novou hlavou fotbalové asociace se stal po Peltově odchodu Martin Malík, faktickým šéfem zůstal Berbr.

„Martin Malík je hlava fotbalové asociace, ale krk, který tou hlavou hýbe, byl Roman Berbr. Měl i většinu ve výkonném výboru,“ uvedl.

Pokud se Berbrovi nepodaří obvinění zbavit, bude mít fotbal příležitost začít novou éru a symbolicky se očistit.

„Signál k nějaké obrodě by to měl být. Otázkou je, kdo a jak by ho měl čistit,“ řekl.

„Mám delší dobu výhrady vůči volebnímu systému. Líbí se mi názor, že by každý klub od krajských soutěžích mohl mít jeden hlas a volit předsedu. Samozřejmě by muselo dojít k úpravě stanov. Nevím, proč se toho někdo bojí, možností, jak to provést je určitě dnes spousta. Muselo by se ale chtít hledat cestu, jak to provést. Momentálně je stav takový, že na nižších úrovních kluby často cítí, že se jich to netýká a že se situací stejně nemohou nic udělat,“ poznamenal Kaláb.

On sám už dopředu ohlásil, že v příštím roce své funkce na okrese i kraji nehodlá obhajovat.

„Už přišel okamžik, kdy jsem si sám řekl, že to stačilo. Mám nějaký věk i zdravotní stav. I když se necítím špatně a občas mě někdo přemlouvá, že bych ještě aspoň na okrese vydržet měl. Člověk nikdy nemá říkat nikdy. Na kraji ale pokračovat jistě nebudu a na okresu téměř jistě také ne. Nevím, co by se muselo stát,“ uzavřel 69letý Kaláb.