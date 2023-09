Fotbalisté Dolan prožívají dobrý vstup do nového ročník olomouckého krajského přeboru. A…

Ještě horší to ale bylo po posledním měření sil mezi oběma týmy, kdy mladší z Koplíků vyfasoval po čtvrthodině rovnou červenou kartu. „Před utkáním jsem mu to připomněl. Abych ho trošku rozhodil. Ale evidentně to nemělo efekt, protože pak předvedl solidní výkon,“ pochválil Vít Koplík Vojtěcha.

Bratr Víta Koplíka Vojtěch Koplík v dresu A-týmu ŽelatovicZdroj: Deník/Jan Pořízek

Hvězdou zápasu ale byl on sám, ve 27. minutě si nejprve stáhl prodloužený centr a levou nohou z malého vápna nedal domácímu brankaři šanci. Za tři minuty se trefil podruhé hlavou po rohovém kopu. Dva góly v jednom zápase? To tady dlouho nebylo.

„Popravdě si ani nepamatuju, kdy jsem dva góly dal. Mohlo to být někdy, kdy jsem hrál ještě za Želatky. To mě ještě trenéři stavěli na útočné pozice. To už teď nehrozí,“ zasmál se 35letý matador.

Hlasatel ho vyhlásil

V Želatovicích v tomto případě nadšení nebyli, na bývalou oporu ale nezapomněli. „V Želatkách je vždycky hezké přivítání od všech – jak hráčů, i když těch, se kterými jsem hrával, tam už moc není, tak i od fanoušků. Vlastík Němec (předseda klubu, pozn. red.) mě dokonce před utkáním vyhlásil, což bylo moc hezké, děkuju mu,“ dodal Koplík.

Dva góly do sítě bývalého klubu ho prý nic v kabině Hluboček stát nebudou. Kupodivu. „Do banku se přispívá až za hattrick. Kluci si pak asi v zápase řekli, že dva góly mi stačí a už mi nepřihráli,“ pokrčil Vít Koplík rameny.

Super parta v Hlubočkách

Kariéru končil v divizi v Přerově po sezoně 2021/22. Na podzim následujícího ročníku ještě naposledy vypomohl Viktorce při personálních problémech, teď už se v klubu věnuje jen funkcionářské práci – je místopředsedou.

Jak se tedy ocitl v týmu Hluboček? „Už delší čas mě tam ukecával trenér Jirka Lužný, se kterým se znám pracovně. No a když jsem po roce skoro nic nedělání zjistil, že bych rád ještě do něčeho kopl, tak jsme to spolu upekli,“ prozradil Koplík.

„V Hlubočkách je super parta kluků, takže je radost s nimi hrát. Akorát jim teda musím ještě vysvětlit, aby, když dám dva góly, že mi pak musí ještě přihrát na ten třetí,“ popíchl spoluhráče.

Jeho týmu patří před víkendovým 9. kolem soutěže třetí místo za suverény soutěže – Velkou Bystřicí a Chválkovicemi. Myslí v Hlubočkách na případný postup výše?

„No ve hře to určitě je. Nicméně souboj s Velkou Bystřicí či Chválkovicemi bude hodně těžký,“ dobře ví Koplík.

Oproti divizi nyní hraje o dvě třídy níž, což mu prý vyhovuje. „Jde vidět, že v té souteži moc mančafty netrénují, což se také podepisuje na úrovni. Zatím myslím, že to zvládám, uvidíme jak dlouho to vydrží,“ pokrčil stoper rameny.

Dvěma góly každopádně ukázal pozornost, zkušenosti by se navíc mladičkému týmu divizního Přerova mohly hodit…

„David Chuda (trenér Přerova, pozn. red.) už mi říkal, že mě hned bere, teď nám to tam v Přerově nepadá,“ přikyvuje s humorem Koplík.

„Vyšší soutěž už asi ne, na to je potřeba pravidelně trénovat. Už jsem tak nějak zlenivěl a čas se mi tomu nechce věnovat,“ uzavřel už vážněji Víťa Koplík.