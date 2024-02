Jelikož se jarní část sezony krajských soutěží blíží opravdu rychle, dohrávají se jedny z posledních přípravných zápasů. Jeden takový si střihl i dvanáctý celek krajského přeboru ze Zábřehu s týmem, který nejspíš až do konce sezony bude bojovat o postup právě do této soutěže, Chválkovicemi. Utkání na umělce v Řepčíně nakonec skončilo výhrou 2:0 pro borce z vyšší soutěže, nijak jednoduché to ale neměli.

Momenty z přípravného zápasu Chválkovic a Zábřehu | Video: Deník/David Kubatík

„Věděli jsme, že hrajeme proti kvalitnímu manšaftu se zkušenými, bývalými ligovými hráči. Přece jen jsem ale věřil, že jsme na tom kondičně lépe a to se i potvrdilo. I tak to ale bylo těžké. Chválkovice dobře uvolňují prostory, mají kvalitu na míči a ve výsledku nás to kvůli tomu vlastně také stálo hodně sil. Abych to shrnul, byl to dobrý zápas," pochvaloval si kouč vítězného celku z krajského přeboru Zdeněk Opravil.

Na to, že se jednalo o přípravu, předváděla obě mužstva poměrně atraktivní fotbal. Nouze nebyla o souboje, dobře mířené střely, pohotové zákroky gólmanů na obou stranách i o situace, kdy byl už gólman překonán, ale jeho práci na poslední chvíli zastoupil obránce. Jen góly padaly pouze na jedné straně, a to do té chválkovické.

O první z nich se v prvním poločase zasloužil Roman Puchr a po změně stran i Martin Jedelský. Díky těmto přesným zásahům se tak hráči ze hřiště rozešli za konečného stavu 0:2, zklamaný však nebyl nikdo.

„Tento zápas beru pozitivně. Schválně jsme si zvolili soupeře z vyšší soutěže a kluci mě nezklamali. Přistoupili ke hře naprosto zodpovědně. Mrzí mě jen, že jsme nedali gól, protože jinak si dovolím tvrdit, že jsme se Zábřehu v mnoha ohledech herně vyrovnali," říkal bezprostředně po zápase i chválkovický lodivod Alexandr Bačík.

SK Chválkovice - SK Sulko Zábřeh 0:2 (0:1)

Branky: Puchr, Jedelský.

Zábřeh: Toman- Holík Petr, Matějček, Knápek, Kováč- Žanda, Trunkát, Nízký - Puchr, Podhorný, Lukas. Střídání: Jurčák, Jedelský, Paclík, Mostickyj,Holík Václav, Balcárek. Trenér: Zdeněk Opravil.