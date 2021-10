V sezoně jste toho zatím příliš neodehrál, co se vám honilo hlavou, když jste šel na hřiště?

Nastoupil jsem sice z lavičky, ale s celým týmem jsme šli od začátku utkání pro výhru. Měli jsme chuť hrát. Když se blížil závěr zápasu, tak jsem ani nevěřil, že by mě tam trenér dal, ale přišla 76. minuta, tréňa na mě zavolal a říká mi, že se musím na hřišti pobít a dát gól, že to je moje šance, než odjedu pryč. Postavil mě a vyšlo to.

Říkáte, než odjedu pryč…

Odjíždím teď na dovolenou do Španělska.

Nemrzí vás to, když jste si mohl říct o základní sestavu?

Mohl, ale ještě se úplně necítím, abych odehrál celých devadesát minut, proto budu na dovolené také trošku trénovat a doufám, že na jaře zase dokážu zahrát celé utkání.

Naposledy jste se trefil před rokem 11. října 2020 na půdě Brodku u Přerova. Co říkáte na to, že jste vstřelil první letošní gól lídrovi ze Šternberka?

Když jsem dal branku, tak jsem se musel začít smát. V každém zápase jsem nastupoval s tím, že bych gól měl dát. Ale když je to zrovna proti lídrovi a takovým hráčům, kteří chtějí hrát divizi, tak je to o sto procent lepší pocit. Myslím, že i spoluhráči byli překvapeni, že jsem se trefil, ale snad byli rádi, že se mi to konečně povedlo.

Z vápna jste střelu umístil na zadní tyč do šibenice, trénujete tohle zakončení?

Na tréninku to takhle zkouším. Když jsem viděl, jak míč letí, tak jsem věřil, že to tam spadne. Po gólu jsem si vzpomněl na Zlatana Ibrahimoviće, který dal kdysi gól nůžkami z půlky a po utkání při rozhovoru říkal, že to trénuje a konečně to použil v zápase, takže můžu říct v podstatě úplně to stejné (směje se).

Video: Gólová akce začíná v čase 1:10

Zdroj: Youtube

Potom tribuna v Medlově vyvolávala vaše jméno, což nebývá zvykem, jaké to bylo?

Neuvěřitelný pocit. Opravdu jsem si ten moment užil a je nepopsatelný. Chtěl bych fanouškům poděkovat, že při nás stáli až do posledních minut a věřili, že vyhrajeme. Já sám jsem nemohl uvěřit, že se něco takového stalo.

Po brance to vypadalo, že oslavu nacvičenou nemáte.

Nejdřív jsem byl rád, že jsem dal gól, protože je skvělý pocit přijít na hřiště a hned změnit celý průběh hry. Ale chvíli mi trvalo, než mi vůbec došlo, co se všechno stalo, v jakém zápase jsem to dal a za jakého stavu. Nevěděl jsem, kam mám běžet, jestli za trenérem, za hráči nebo snad za diváky. Seběhlo se to všechno tak rychle, že nebyl ani čas o něčem přemýšlet.

Vy jste Medlovu chyběl už v úvodních dvou duelech kvůli dovolené, následně v průběhu ročníku jste také odletěl pryč a teď odjíždíte znovu, co vám na to v klubu říkají?

Zpočátku to bylo horší a od všech jsem dostával bídu, ale teď už si na to víceméně všichni zvykli. Kluci sice nejsou úplně rádi, ale teď, když všichni víme, že se fotbalem živit nebudeme, tak musíme mít nadhled a využít možnosti podívat se po světě.