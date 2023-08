Fotbalisté Litovle prohráli i třetí zápas nové sezony krajského přeboru. Konici doma podlehli 0:2, když hosté rozhodli ve druhém poločase.

Rohový kop Litovle a následný protiútok Konice | Video: Dušan Dostál

„Každé utkání je pro nás důležité. Konice by měla být na naší úrovni, ale utkání jsme nezvládli, byli jsme horším týmem a Konice vyhrála zaslouženě. Měli jsme tam ze dvě, tři šance, ale nebylo by spravedlivé, kdybychom odešli s bodem,“ uznal trenér Tatranu Ladislav Gallo.

Jeho tým držel bezbrankový stav až do 66. minuty, potom ale Patrik Krása uvolnil Marka Bačovského a ten otevřel skóre. Hned tři minuty nato přidal druhou branku hostů Adam Vyroubal.

FOTO, VIDEO: Bělotín v Dolanech smazal dvougólovou ztrátu a odváží si cenný bod

„Už v prvním poločase jsme měli čtyři, pět dobrých šancí. Chybělo nám ale gólové vyjádření. Byli jsme po celý zápas lepším týmem. Do druhého poločasu jsme udělali změny. Jirku Jašíčka jsme stáhli do zálohy a Bačovského, který dal gól. Jsem rád, že se prosadili oba útočníci, protože jsme měli v ofenzivě problémy,“ hodnotil kouč Konice Petr Ullmann.

Konice tak v souboji dvou týmů, které byly na nule, získala první body do tabulky. „Jsem za to rád, že jsme odmazali domácí porážky. Je dobře, že jsme udrželi vzadu nulu. Utkání jsme dohrávali v pohodě, soupeř neměl už sílu a ohrozil nás jen z jedné situace, kterou Olda Kvapil chytil. Chtěl bych ho pochválit, protože působil jistě. Bylo to zasloužené vítězství,“ dodal Ullmann.

Zdroj: Dušan Dostál

Zato v Litovli si budou muset na první body ještě počkat. „Sedneme si a popovídáme si, proč byl soupeř lepší. Hrajeme s kádrem, který máme k dispozici kvůli dovoleným, zraněním a podobně. Máme sice široký kádr, ale někteří kluci na krajský přebor zatím ještě nemají nebo tomu fotbalu nedávají všechno. Nepropadáme panice, známe sílu našeho kádru. Uvidíme, co s tím budeme dělat,“ řekl Gallo.

FOTO: Hráli jsme naivně. Takhle se rychle vrátíme zpět, soptil Keluc po Holici

Nyní čeká Litovel měření sil v Medlově a následně dvě domácí utkání s Mohelnicí a Bohuňovicemi. „V Medlově to bude těžké, věřím, že zápas odehrajeme důstojně, pak přijdou zápasy pravdy,“ uzavřel Ladislav Gallo.

Tatran Litovel - Sokol Konice 0:2 (0:0)

Branky: 66. Bačovský, 69. Vyroubal.

Rozhodčí: Sedláček - Konečný, Perutka. Bez karet. Diváci: 80.

Litovel: Šimek - Kvapil, Jindra, Fidler, Miklánek, Hrazdil, Kučera, Bohanos (81. Tomášek), Pecháček (66. Příkopa), Smrček, Strouhal (46. Ďurďa). Trenér: Ladislav Gallo.

Konice: Kvapil - Janeček (71. Bílý), F. Drešr, Širůček, R. Krása, Bačovský (89. M. Drešr), Schön, P. Krása, Pospíšil (82. Mrňka), Jašíček, Vyroubal (89. Mostickyj. Trenér Petr Ullmann.