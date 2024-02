Duel dvou týmu z krajského přeboru mezi Brodkem u Přerova a Bohuňovicemi nabídl hned šest branek. Úspěšnější v utkání byli fotbalisté Brodku, kteří se i v tabulce nachází výše. Bohuňovice momentálně trápí nedostatek hráčů.

Fotbalová příprava FK Brodek u Přerova - TJ Sokol Bohuňovice. Jan Omelka dává krásný gól | Video: Deník/Ivan Němeček

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

FK Brodek u Přerova – TJ Sokol Bohuňovice 4:2 (1:0)

Branky: Urbášek, Žídek, Kaďorek, Omelka - Ma. Fryčák, Čapek.

Brodek u Přerova: Navrátil, Šebesta, Glauder, Urbášek, Kaďorek, Bundil, Buček, Němec, Skopal, Složil, Valouch. Střídali: Chytil, Kratochvíl, Omelka, Žídek. Trenér: Dušan Kožuch.

Bohuňovice: Sedlák - Arnold, Poláček, Nesvadba - Kožuch, Čapek, Šiška, Král, Vašenka - Ma. Fryčák, Žajgla. Trenér: Radim Kopecký

Dušan Kožuch (trenér Brodku): „Po tom, co mají kluci v nohách, klobouk dolů. Navíc se do nich snažíme dostat nový systém. Brali jsme to jako poslední fázi soustředění,“

Radim Kopecký (trenér Bohuňovic): „Někteří kluci toho moc nenahráli a tak to i vypadalo. Měli jsme jen jednoho hráče na střídání, což se mi nelíbí, potřebovali bychom tak tři čtyři. Je to začátek přípravy a pracujeme na kondici. Herní vytrvalost je důležitá, takže plus pro ty, kteří byli. Máme hodně zraněných a také čekáme, jestli někteří kluci nepřijdou. První poločas nebyl úplně dobrý, bylo tam spoustu chyb. Druhý byl lepší, vytvořili jsme si šance, které jsme neproměňovali. Dali jsme ale dva krásné góly. Na konci už kluci neměli síly a dostali jsme dva góly.“

Volíme nejlepšího fotbalového trenéra kraje. Hlasujte v unikátní anketě