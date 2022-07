Dosavadní kouč Jaromír Lukášek na pozici hlavního kouče po sezoně skončil a Bohuňovice měly okamžitě náhradu. Po několika letech se do klubu vrací Leoš Kalvoda.

„Jednání byla úplně jednoduchá. Už nás dříve trénoval. Tehdy jsme se domluvili, že když skončí v profi fotbale, tak se klidně vrátí a pomůže nám s fotbalem v obci,“ objasnil předseda klubu Jiří Jaroš.

V nejvyšší soutěži odkoučoval Kalvoda 114 zápasů a vedl v ní třeba Sigmu Olomouc, Slovácko či Mladou Boleslav. Dlouho byl trenérem Karviné a Znojma. Naposledy vypomáhal jako asistent v druholigové Líšni.

„Slibujeme si od něj, že trochu nakopne mladé kluky a také dodá impuls všem hráčům. V minulosti u nás trénovali po půl roce bývalí fotbalisté. Například Martin Kotůlek, Radek Drulák, Laďa Kučerňák a právě Leoš Kalvoda a osvědčilo se mi to. Vždy, když přišel nový trenér, tak to mělo pro kluky nový náboj, jelikož každý kouč má své metody, takže to oživil,“ pokračoval Jaroš.

Znamená to tedy, že Kalvoda bude v Bohuňovicích pouze půl roku? Spíše ne. „Vždy mám s trenéry ústní dohodu a když bude nějaká strana chtít odstoupit, tak se domluvíme. S panem Kalvodou jsme se ale o termínu, do kdy u nás bude, nebavili,“ objasnil Jaroš.

Přípravu pod novým koučem by měli bohuňovičtí fotbalisté odstartovat okolo 10. července a cílem by mělo být lepší než třinácté místo.

„Poslední utkání jsme prohrávali smolně o jednu branku, hlavně jsme měli spoustu zraněných, takže hráčů nebylo příliš a muselo se to nějak dohrát. Může se to jenom zlepšit. S fotbalem je to teď špatnější, třeba Ústí se z krajského přeboru odhlásilo, Litovel na jeden zápas nepřijela,“ vypočítával Jaroš.

Bohuňovice se ale budou muset pravděpodobně obejít bez nejlepšího střelce Jana Šmirjáka, který má nabídky z vyšších soutěží.

„Slíbil jsem mu, že si může vyzkoušet vyšší soutěž. Je u nás dlouho - asi čtyři roky, takže nemám problém mu vyhovět,“ potvrdil předseda.

Naopak příchody zatím v dohlednu nejsou. Obzvláště ne žádná zvučná jména, se kterými by mohl pomoci právě kouč Kalvoda.

„U nás to nefunguje tak, že by sem chodili vysloužilí kluci hrát za nějaký bakšiš. U nás je ten fotbal za sodovku a párek, jak se říká. Kdyby možnost byla, tak by se na tom určitě rád podílel, ale zatím o ničem nevím,“ uzavřel Jaroš.