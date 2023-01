Velká posila pro Lipovou! Z druholigového Prostějova přijde zkušený bek

Na podzim hostovali v Lipové dva mladíci z druholigového Prostějova Karel Spáčil a Jakub Vyhlídal. Oba se zapojili do přípravy s kádrem pro FORTUNA:NÁRODNÍ LIGU. Naopak v Eskáčku skončil osmadvacetiletý obránce Lubomír Machynek a měl by zamířit právě do Lipové.

Prostějov prohrál ve druhé lize s Jihlavou 2:4.Lubomír Machynek | Foto: Jan Pořízek