Tým Ladislava Onofreje, bývalého hráče Slovanu Bratislava, Drnovic či Sigmy Olomouc, má ve svém středu další zajímavá jména, jako jsou další bývalý sigmák Vojtěch Schulmeister, vyššími soutěžemi ostřílení zkušení záložníci Tomáš Mazouch a David Dvorský nebo útočník a nejlepší střelec soutěže David Hornich. Zdaleka to však nebylo jen o nich a o parádní ofenzivě.

„Bránit musel každý, například i Vojta Schulmeister,“ říká Laco Onofrej v rozhovoru pro Deník.

Splnil podzim vaše očekávání?

Co se týče umístění v tabulce, myslím si, že ano. Už před začátkem sezony jsme věděli, že budeme silní. Tým jsme vhodně doplnili. Sportovním cílem bylo hrát aktivní a atraktivní fotbal s každým soupeřem po celých devadesát minut. To převážně fungovalo. Bylo ale několik zápasů, ve kterých jsme se střelecky trápili a neodkázali využít vyložené šance. Takže spokojení s produktivitou nejsme.

Je někdo z hráčů, koho byste po polovině sezony vyzdvihl?

Nebudu jmenovat. Vstřelené góly jsme rozdělili mezi velké množství hráčů, o přípravu finální fáze se zase nestarali jen středoví hráči, ale i krajní beci a často i střední obránci. Naopak jsme měli vyváženou defenzivu a bránit musel každý. I například Vojta Schulmeister.

A našel by se naopak někdo, kdo úplně nenaplnil svůj potenciál a čekal jste od něj víc?

Dovolím si říct, že svůj potenciál nenaplnil nikdo. Přeci jen jsme v I. A třídě, kluci mají na starosti i jiné věci, než je fotbal. Musím určitě ocenit přístup většiny z nich i v tréninkovém procesu, ale také tam jsou u některých rezervy. My na tom ale stále chceme pracovat a pomalu zvyšovat nároky na všechny aspekty, které zvýší kvalitu velkobystřického fotbalu.

Kromě vámi zmíněné produktivity, je něco, na čem by jasný lídr soutěže měl ještě v zimě zapracovat?

Ve fotbale je vždy nejdůležitější hlava hráče. Jak se dokáže vyrovnat s konkrétními situacemi, teď nemyslím herními, ale spíš mentálními. Jak je koncentrovaný a jak vnímá daný okamžik, svou úlohu na hřišti i mimo něj. Jak sám sebe donutí bránit či sprintovat. Jak dokáže být objektivní a vidět se očima jiných, tím pádem být pokorný. A v neposlední řadě by měl mít vítěznou mentalitu, kterou přenese na ostatní. To jsou nároky, které já osobně vyžaduji. Pracovat na nich je potřeba neustále, nejen v zimě. Vše ostatní se plus mínus natrénuje.

Co vás během úspěšného podzimu nejvíce potěšilo?

Jsem rád, že se nám vyhýbala zranění a dlouhodobé výpadky hráčů. Že náš kádr byl dostatečně široký na to, abychom ty krátkodobé dokázali smazat. Jsem rád, že jsme dostávali málo gólů. Ustálil se náš herní systém, jsou v něm už prvky, které jsou automatické a v zápasech nás dostávají do výhody. A samozřejmě nám podzim ukázal, že jdeme dobrou cestou, co se výběru hráčů týče. Ti chtějí být úspěšní a jsou perspektivní.

Je vůbec potřeba váš kádr doplňovat? Dojde k nějakým změnám?

Momentálně konkrétní jména nemám, ale určitě se nebudeme bránit příchodu hráče nebo hráčů, kteří pro nás budou zajímaví. Stejně tak se může stát, že nás někdo opustí. Máme samozřejmě i slušnou základnu mladých hráčů, kterým chceme dát prostor.

Ambice pro jaro jsou jasné – titul a postup do krajského přeboru, že?

Lhali bychom sami sobě, pokud bychom mluvili o něčem jiném než o boji o první místo. Vedení i hráči to cítí stejně – je tam úzké propojení a vazby. Máme cíl, jdeme za ním. Samozřejmě ale chceme dál bavit naše fanoušky herním projevem a mít z fotbalu všichni radost.