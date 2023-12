S bodovým ziskem jsme spokojeni, ztratili jsme pouze jednou. Některé zápasy jsme vyhráli díky vlastní vůli, v jiných jsme dominovali. Mužstvo je stabilizované a máme široký kádr. Byl jsem nesmírně rád, jak kluci pracovali v tréninkovém procesu ať už z pohledu docházky i nasazení. Tréninkové jednotky měly náboj, emoce, zápasové tempo a nechyběla ani zábavná část a hry. Myslím, že jsme to namíchali dobře a hráči chtěli, což bylo nejdůležitější.

Tým jste převzal po trenérovi Rolínkovi, v jakém byl stavu a na čem jste pracovali?

V minulé sezoně jsem výsledky Medlova i samotné hráče sledoval. Trenér Rolínek zde zavedl rozestavení se třemi stopery, na což jsme navázali. V létě přišly nějaké odchody, ale také jsme kádr doplnili. V úvodu sezony nám dělala trochu problém defenziva a reakce po ztrátě míče. Sice jsme neinkasovali hodně gólů, ale byl to problém. Hodně jsme se na to v tréninku zaměřovali.

Domácí tvrz, odchody i prémie. Bělotín hraje historickou sezonu. Co téma divize?

Co bylo klíčem k tak úspěšné polovině sezony?

Jednoznačně to, že hráči chtějí pracovat, jejich dostatečný počet na trénincích a chuť vyhrávat nejen v zápasech. Kabina funguje a všichni v klubu táhneme za jeden provaz. Uvědomujeme si, proč jsme v Medlově.

Do 7. kola tým vyhrával maximálně o gól, dva, co se změnilo, že přišly vyšší výhry?

V úvodu sezony jsme sice získávali body, ale herně nám to nešlo. Předváděli jsme takové poločasové výkony. V první půli jsme něco hráli, ale nebylo to perfektní, po příchodu ze šaten jsme většinou vypadli z tempa a soupeř vycítil šanci a nedal nám nic zadarmo. Trochu jsme sáhli do rozestavení. Věděli jsme, co zlepšit. Pracovali jsme na posunech hráčů, zajišťování i reakci po ztrátě míče. Uzpůsobili jsme tomu trénink a hlavně jsme hodně komunikovali. Dostával jsem od hráčů zpětnou vazbu a sedlo si to. Pak přišla série vyšších výher.

Jediná ztráta přišla s Brodkem, jak moc zpětně mrzí?

Brodek hrál v první půli velice dobře. Byl organizovaný v obrané fázi, moc nás tam nepouštěl, navíc vedl v poločase o jednu branku. Druhý poločas bylo vidět, že chceme uspět, vypracovali jsme si pět až šest gólových situací, ale z brankáře soupeře jsme udělali hráče kola. Paradoxně po tomto utkání přišla série šesti utkání, kdy jsme neinkasovali a získali plný počet bodů. Naše hra byl dobrá, mužstva jsme dokázali zatlačit a být aktivní.

Nejlepším střelcem týmu je s 18 góly Patrik Kasal, 12 branek má další útočník Šimon Michalik. Celkově je Medlov s 51 góly nejproduktivnější v soutěži. Jak jste spokojen s ofenzivou?

Patrik je pravý lídr týmu, srdcař a skvělý kluk. Někdy má výstřelky, ale umí strhnout tým na svoji stranu. A v kabině je ještě lepší (úsměv). Sbírá branky i asistence, dokáže rozhodovat zápasy. Přidal se k němu i Šimon, což nás nesmírně těší. Za svůj přístup a pracovitost pro tým si góly zaslouží. Dokáží si vyhovět, dostat se do šancí. Byl bych ještě spokojenější, kdyby ještě přidali v efektivitě. To ví i oni. Byly utkání, kdy potřebovali tři šance, aby se prosadili gólově. Důležitý je pro ně také servis od jiných hráčů, který během podzimu dostávali.

Rapotín na podzim překvapil. Měli jsme i štěstí, říká Mura. Odejde v zimě?

Během podzimu několikrát absentovala stálice v bráně David Zmund, který bude chybět také na jaře. Bylo to na týmu znát?

David měl už delší dobu problém se zraněním. Byli jsme si vědomi, že v části sezony podstoupí operaci a bude nám chybět. Co mám informace, tak vše zatím probíhá bez komplikací a věříme, že se k nám vrátí co nejdřív. Máme dva brankáře, na které se můžu spolehnout. Máme mezi sebou i dohodu. David i Marek Kamisch jsou inteligentní fotbalisté, kteří se podporují navzájem. Navíc nás David podporoval i v době zranění, kdy s námi jezdil na utkání, čehož si všichni vážíme.

Do Medlova jste přišel z I. A třídy z Troubelic, překvapil vás něčím krajský přebor?

Jsem v soutěži půl roku. Když to srovnám s A třídou, tak jsou týmy takticky vyspělejší. Některé týmy mají více individualit, které rozhodují zápasy, jiná mužstva mají zase jiný systém. Líbí se mi Želatovice, jaký mají herní systém a právem hrají na špici. Věřím i v posun Čechovic a Postřelmova.

Plánujete v Medlově přes zimu nějaké změny?

Mužstvo by mělo zůstat pohromadě, půjde o kosmetické změny. Máme v plánu odehrát čtyři přípravné zápasy s HFK Olomouc, Kostelcem na Hané, Velkými Losinami a Mohelnicí. Dopadlo i čtyřdenní soustředění. Změny v tréninkovém procesu neplánujeme, pojedeme to, na co jsme zvyklí.

Na čem budete chtít v zimní přestávce nejvíce zapracovat?

Budeme se snažit navázat na úspěšný podzim, hrát aktivně, nepřizpůsobovat se soupeřům. Hráči dostali individuální plány, budu chtít, aby přišli na zahajovací trénink připraveni. Zimní pauza je dlouhá, budeme mít čas se připravit. Bude záležet na každém, jak k tomu přistoupí. Víc nechci prozrazovat.

Šternberk bez opor, kapitán jde na operaci, přesto je pátý. Jaké plánuje posily?