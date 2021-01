Třaskavých výroků na obou stranách zazněla celá řada. Proti jednomu z nich se ohradil bývalý rozhodčí a nyní technický delegát pro zápasy první a druhé ligy Stanislav Kaláb mladší. Zdroj: FAČR. Koláž: DENÍK

Syn současného dosluhujícího předsedy okresního a krajského svazu stejného jména měl podle předsedy řídící komise pro Moravu Pavla Nezvala (na malém snímku vpravo) vystoupat do své funkce „za odměnu“.

Konkrétně za hlasy olomouckých funkcionářů Kalába staršího a jeho místopředsedy Josefa Ondrouška, jinak funkcionáře Nových Sadů. A to na valné hromadě v roce 2018, kde se měnily stanovy fotbalové asociace.

„Na všech dalších valných hromadách i na poslední v září 2020 hlasovali dle not Romana Berbra. Za tyto služby přicházely odměny. Ze syna pana Kalába se stal technický delegát, přestože vůbec nefiguroval na listinách Moravy. Na Nových Sadech se zase konal velký turnaj veteránů,“ prohlásil Nezval pro Deník.

Kde je důkaz?

„Zajímalo by mě, kde vzal pan Nezval informaci, že jsem se dostal na listinu technických delegátů LFA přes pana Berbra. Ocenil bych, kdyby mi předložil byť sebemenší důkaz,“ ohradil se proti takovému tvrzení Kaláb mladší.

„Zatímco pan Nezval spadá pod FAČR, já pod LFA. Tam návaznost na hierarchii postupů delegátů jako ve FAČRu není,“ uvedl.

„Já za dobu 26 let mám ve fotbalovém prostředí vybudováno jisté renomé a o mé bezproblémové činnosti se všeobecně ví,“ doplnil čtyřiačtyřicetiletý bývalý arbitr, který se dostal nejvýše právě na úroveň Moravskoslezské fotbalové ligy a divize.

Tam později působil i jako delegát.

„Dostal jsem se na listinu delegátů ŘKM, když předsedou byl dlouholetý ligový rozhodčí pan Oldřich Racek z Brna,“ uvedl Kaláb ml.

„Po volbách na Moravě, kdy si pan Nezval dosadil jako předsedu KR pana Zahradníčka z Medlova, jsem byl společně s bývalým ligovým rozhodčím panem Vysloužilem vyškrtnut bez udání důvodu, ačkoliv jsme doposud neměli žádné prohřešky či disciplinární přečiny. Již v té době jsem zaznamenal nesoulad mezi ŘKM a OFS, či potažmo KFS Olomouc, jejichž předsedou je můj otec,“ pokračoval Kaláb ml. Svůj tehdejší konec na Moravě připsal právě tomuto aspektu.

Další ostré obvinění

„A také tomu, že když jsem byl ještě aktivní rozhodčí a byl jsem nominován na utkání mužů Uničova, kde je předsedou pan Nezval, byl na rozhodčí vyvíjen nátlak – nikoliv ekonomický, nýbrž psychologický – aby byl Uničov minimálně neznevýhodněn. Jinak pan Nezval naznačil, že by mohl využít svého postavení v ŘKM, potažmo svých kontaktů, a mohl by náš kariérní růst negativně narušit,“ vypálil další ostré obvinění Kaláb ml.

„Je to absolutní výmysl, dobrý tak k zasmání. Cokoliv takového mohu vyloučit a zajímalo by mě, před kterým konkrétním zápasem se to mělo dít. Nikdy jsem takové věci nedělal, nedělám a nebudu je dělat,“ reagoval pro Deník Nezval.

„Co se týká konce pánů Kalába mladšího a Vysloužila na moravské listině. Tak v prosinci 2017 nová komise rozhodčích, nikoliv Zahradníček nebo Nezval, ale celá komise, rozpustila celou listinu. Novou sestavila z lidí, ve které neztratila důvěru. Že se pan Kaláb za půl roku objevil v lize a ještě po hlasování o nových stanovách, je zvláštní náhoda,“ uvedl Nezval.

Kdo je Stanislav Kaláb ml.?

44 let, ženatý, bývalý fotbalový rozhodčí, nyní technický delegát LFA pro 1. a 2. ligu.

Rozhodcovská a funkcionářská kariéra:

1994 – 1996 rozhodčí OFS Olomouc

1996 – 2001 rozhodčí Olomouckého KFS

2001 – 2007 rozhodčí ŘKM (MSFL a divize)

2009 – 2015 člen komise rozhodčích OFS Olomouc a Olomouckého KFS

2015 – 2021 člen komise rozhodčích Olomouckého KFS

2015 – 2021 člen ORK MF Olomouc

2016 – 2018 delegát ŘKM (MSFL a divize)

2019 – 2021 delegát LFA (I. a II. liga)

Kdo proti komu ve volbách?

Na předsedu OFS Olomouc, který převezme žezlo po Stanislavu Kalábovi starším, kandidují dva muži. Aktuální místopředseda a jinak funkcionář divizních Nových Sadů Josef Ondroušek a „nová tvář“ – 28letý Jakub Beneš, předseda spolku SK Olomouc Sigma MŽ. Zprvu se zdálo, že by Beneš mohl kandidovat ve volbách s Ondrouškem v „tandemu“, nakonec se ale situace změnila. Beneše podporuje například předseda Řídící komise pro Moravu a šéf fotbalového Uničova, který je naopak kritikem stávajícího vedení okresu i kraje.