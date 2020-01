Ten v celé minulé sezoně dal devět branek. Teď jich má na kontě již šestnáct. Není se co divit, že po něm pokukovaly týmy z Rakouska, ale ty osmadvacetiletý hráč odmítl. „Rozhodla parta a to, že jsem chtěl zůstat doma,“ říká a soustředí se na postup do divize se svým Šternberkem.

Jak hodnotíte podzimní část sezony?

Všichni jsme nadmíru spokojeni. Jediným negativem byla prohra v prvním zápase s Černovírem. Jenže potom jsme všechno vyhráli, takže tahle ztráta nebolí. Doufám, že v tom budeme pokračovat a na konci oslavíme zasloužený postup.

Oproti minulé sezoně si vedete výborně. Co se změnilo a co je vaší největší zbraní?

Tým si konečně sedl a přišli hráči na posty, které jsme potřebovali posílit. Zápasy zvládáme dobře po morální stránce a zdobí nás kolektivní pojetí hry. Dokážeme vyhrát zápas o dva, tři góly, ale také jej otočit. Navíc tam bylo i hodně individuálních a stabilních výkonů. Když máte takovou šňůru výher, tak to jde samo.

I vy jste se zvedl. Loni jste nastřílel devět branek za celý ročník, teď šestnáct za polovinu. Co se stalo?

Vyhýbají se mi zranění, jsem v pohodě na hřišti i v osobním životě. Když se sejdou tyhle tři věci, tak je to poznat a padá mi to tam. Navíc můžu hrát více nahoře, ale i tak nikdo nečekal, že dám tolik branek.

Máte nějakou metu gólů, kterou byste chtěl překonat?

Cíl nemám, ale pokud budu mít pořád takovou formu, tak by bylo třicet branek krásných. Ale vždycky jsem byl hráč, který spíše tvořil. Jsem rád, že teď pomáhám týmu i jinak.

Nebyly po tak úspěšném půlroce nabídky z vyšších soutěží?

Byly. Zajímal se o mě klub z vyšší rakouské soutěže, ale rozhodla parta a to, že jsem chtěl zůstat doma. Celkově se můj postoj změnil. Šanci jsem měl jako mladý. Nevyšlo to. Teď už budu raději hrát fotbal pro radost. Takhle mi to vyhovuje. Lákalo by mě angažmá ve Španělsku, nejlépe v Barceloně (směje se). Ale to je dětský sen. Do třetí ligy bych už nešel, kdybych musel za patnáct až dvacet tisíc chodit zase pětkrát týdně trénovat. Do první ligy bych to ještě kousnul, ale nevěřím, že něco přijde.

Co by se muselo stát, abyste náskok neudrželi?

Je to jen o nás. Devět bodů je sice fajn, ale jsou to jen tři zápasy. Medlov, Zábřeh nebo Ústí nás můžou ještě potrápit. Nesmíme zopakovat naše výsledky a výkony z předešlých sezon. Pokud navážeme na podzim a budou se nám vyhýbat zranění, tak nás už nikdo nechytí.

Jaké jsou vaše plány v přípravě?

Musíme něco naběhat, abychom byli nachystaní. Po fotbalové stránce jsme na tom dobře. V plánu máme i soustředění ve Vésce, kde pořádně stmelíme partu v kopcích i na baru.

Čekají vás i těžké zápasy. Nemáte strach z debaklu?

Soupeři jsou silní, ale troufnu si tvrdit, že od nikoho nedostaneme výprask o pět gólů. Musíme k tomu přistoupit jak v sezoně.

Jan Tögel

Věk: 28

Preferovaná noha: levá

Pozice: ofenzivní záložník

Zápasy v sezoně 2019/2020: 16

Minuty: 1410

Góly: 15

Přípravné zápasy FK Šternberk:

25. 1., 10.00: FK Šternberk – Olešnice u Bouzova

1. 2., 14.00: Krnov – FK Šternberk

8. 2., 10.00: FK Šternberk – SK Uničov

14. 2., 18.00: FK Šternberk – Wullersdorf

22. 2., 11.00: Hranice – FK Šternberk

29. 2., 15.00: Slavoj Bruntál – FK Šternberk

7. 3., 10.00: FK Šternberk – ??? (soupeř bude doplněn)

14. 3.: FK Šternberk – Kozlovice (čas a místo bude upřesněno)