Ten poslal Medlov do vedení tři minuty před přestávkou. „Paťa Kasal si odvedl hráče. Já jsem seběhl do volného prostoru, zpracoval jsem si krásný pas od Zdeny Bartoňka a dal jsem to na zadní,“ přiblížil sedmnáctiletý hráč svoji trefu.

„Právě Kasal rozhodl. Je to nejlepší hráč Medlova, který jim dělá celou hru,“ hodnotil trenér Litovle Zdeněk Pospíšil.

Ve druhé půli ještě pečetili výhru Medlova Tomáš Vrba a v samotném závěru Jan Šléška.

Ohlasy z KP: Lutín má první bod, Medlov vyhrál v Litovli, Dolany schytaly bůra

„Zasloužené vítězství soupeře. My jsme neměli k dispozici klíčové hráče, kteří měli covid, takže jsem musel postavit kluky, kteří byli jednou na tréninku a Michal Tomanec byl na hřišti po dvou letech. Museli jsme změnit celý systém hry, než tomu bylo v předchozích zápasech,“ prozradil Pospíšil, jemuž chyběli Dragon, Nemergut, Fidler, Bednář a Kvapil.

Nejhorší hřiště v kraji?

Už v předešlém duelu v Litovli nebyl soupeř z Čechovic spokojený s hrací plochou. V Litovli se totiž hraje na menším vedlejším hřišti.

„Výhra na nejhorším hřišti v kraji je parádní,“ stálo v komentáři s připojenými fotkami pod příspěvkem na facebooku Sokolu Čechovic. Nováček ve 2. kole vyhrál v Litovli 1:0. „Byli jsme v šoku, že nás dali na tohle hřiště,“ říkal po duelu čechovický kouč Lukáš Koláček.

„Máme problém s trávou. Musíme hrát na náhradním hřišti. Na tom hlavním to špatně srostlo a hnojivo tam něco udělalo, teď se to trošku spravilo. Musel přijet znovu trávníkář a dát to dohromady,“ přiblížil Pospíšil.

Ani vedlejší trávník však není úplně v kondici. „Určitě to není hřiště na krajský přebor. Ale to hlavní nesplňuje ani kritéria pro IV. třídu,“ uznal litovelský kouč.

„Já jsem byl ale šťastný, že jsem se po tolika letech vrátil na tohle hřiště. Znal jsem tady spoustu lidí, co se přišli podívat. Měl jsem tady rodinu, kámoše a všechny,“ říkal však Tomáš Knebl, který právě v Litovli udělal své první fotbalové krůčky.

FOTO: Slavia, derby i rekordní návštěva. V Kostelci slavili 90 let fotbalu

V Litovli ale příliš nadšeni nejsou. „Je to komplikace, protože máme jen jedno hřiště a jsou tady dorostenci, žáci a benjamínci. Třeba v úterý, kdy přijde na trénink patnáct hráčů mužů, tak je tady i mládež. Podle zpráv, co mám, by se to do měsíce mohlo dát hlavní hřiště dohromady. Ještě příští domácí utkání s Lutínem by se na něm hrát nemělo, ale další už snad ano,“ uzavřel Pospíšil.

Tatran Litovel – FK Medlov 0:3 (0:1)

Branky: 42. Knebl, 68. Vrba, 86. Šléška.

Rozhodčí: Kundrát – Votava, Němec. ŽK: Kučera. Diváci: 155.

Litovel: Kamisch – Bohanos, Jindra, Kučera, Peč, Němec, Tomášek, Knebl (46. Ďurda), Šrom (86. Prachař), Pěček, Tomanec (74. Laža). Trenér: Zdeněk Pospíšil.

Medlov: Zmund – Bartoněk, Habáň, Srdýnko, J. Kasal, Vrba (73. Šléška), Knebl, Kuděla (46. Muzikant), Skřebský, Novák (78. Klabačka), P. Kasal. Trenér: Jaroslav Rolínek.