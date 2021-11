Už od šestnácti let nastupuje Faltýnek s dospělými. „Jakmile jsem přešel do dorostu, začalo si mě naše béčko vytahovat a chodil jsem i na lavičku za áčko. Potom už jsem stabilně hrál za první tým,“ prozradil Rostislav Faltýnek na úvod.

Ač je mu teprve dvacet, tak tři sezony odehrál v I. B třídě a po postupu z loňska kroutí první ročník v I. A třídě. A paradoxně je pro něj jednoznačně nejúspěšnější.

„V mládeži jsem dával spoustu gólů, býval jsem nejlepší střelec a tak nějak se ode mě čekalo, že když přijdu do mužů, tak branky půjdou se mnou,“ objasnil.

Pár jich vstřelil i v předešlých letech, ale vždy to bylo v jednotkách. Boom přišel až letos. Ve třinácti duelech I. A třídy zapsal dvanáct tref. „Nečekal jsem, že se mi bude tolik dařit, protože jsem v áčku zatím žádný střelec nebyl. Asi jsem si zvykl na mužský fotbal a získal nějaké zkušenosti,“ potvrdil Faltýnek.

Celý tým Loštic přitom zaznamenal 25 branek, což znamená, že mladý forvard nasázel téměř polovinu gólů celého mužstva, které na něj musí spoléhat. „Ale mají na nich podíl všichni, protože se na ně napracují, já jsem útočník a prosazovat se, je můj úkol. I tak se ale trošku pod tlakem cítím, že jsem mladý, ale tým mě drží,“ popsal pocity Faltýnek.

„Jsem za to rád, ale mohlo by to být lepší. Několik šancí jsem spálil. A hlavně mě nejvíc mrzí, že se mi nepovedlo zlomit zápas, když se nám nedařilo,“ dodal.

Většinu ze svých branek potom vstřelil po úniku. „Jsem hráč celkem do rychlosti. Naběhl jsem si mezi obránce a šel sám. Takhle jich padla více než polovina. Kromě toho jsem také urostlé postavy a umím udržet míč v souboji,“ přiblížil.

A kromě skvělé formy v I. A třídě se Faltýnkovi daří také v Hanáckém poháru, kde nejprve v předkole sestřelil Mohelnici pěti brankami. Hattrick stihl dokonce během šesti minut mezi 5. a 11. minutou. „Bylo to spíše o štěstí, že jsem se dostal do šancí a podařilo se je proměnit,“ hodnotil svůj počin.

Další dvě branky přidal ještě do přestávky a vyřadil účastníka krajského přeboru z poháru. „Ale za Mohelnici hrálo hodně dorostenců. Jsem za pět gólů v zápase rád, ale nebral jsem je úplně vážně, byla to jen příprava na mistráky,“ uznal.

Hattrick přidal i v dalším kole proti Bohdíkovu, který Loštice porazily 3:1. „V soutěži, kde se hraje o body do tabulky, to všechny týmy berou vážně, což se o poháru říct nedá. Naopak já přistupuji ke všem zápasům stejně. Proto se mi v něm asi tolik daří,“ řekl Faltýnek.

A co očekává po výrazně povedeném půl roce? „V Lošticích mě drží parta, lidé a zázemí. Chci jim pomoci k udržení v I. A třídě a třeba i k posunu do lepší poloviny tabulky. Na vyšší soutěž se zatím nesoustředím, i když bych si ji časem rád vyzkoušel,“ uzavřel.