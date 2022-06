„Když jsme dali hlavy dohromady, vyšlo z toho to, že kraj nemá vůbec smysl přihlašovat. Budeme hrát s jedním mužstvem I. B třídu, která pro nás bude dostačující. Jsme vesnice, je zázrak, že jsme to roky drželi. Nadešel čas, kdy už to nešlo,“ vysvětluje předseda klubu Petr Hadaš.

Ústí tak de facto zbyl B-tým pod vedením trenéra Jakuba Zemana hrající I. B třídu. Otázkou ale pochopitelně je, proč najednou tolik hráčských odchodů?

Konec trenéra a patriota

Hlavní trenér posledních tří sezon Pavel Sencovici končí. „Avizoval nám to už někdy v lednu, že po sezoně končí. Chce si oddechnout, studovat vyšší trenérskou licenci. To jsme tedy věděli a snažili sehnat nového trenéra,“ říká Petr Hadaš.

„Byl jsem rozhodnutý už během podzimu. Nejde totiž o rozhodnutí, které bych chtěl dělat ze dne na den, v Ústí jsem působil dvacet let. Novému výboru jsem v zimě řekl, že končím z rodinných důvodů. Mám malou dcerku a chci se věnovat rodině. Volný čas mi 35 let vyplňovat fotbal, přehodnotil jsem priority,“ vyjmenovává důvody přerušení činnosti Pavel Sencovici.

Pavel Sencovici.Zdroj: Facebook Sokol Ústí

„Uvažoval jsem o tom, že si dodělám také potřebnou licenci a v budoucnu budu pokračovat, ale teď o tom nejsem úplně přesvědčený. Měl jsem totiž možnost nahlédnout do zákulisí z jiného pohledu. A když jsem viděl, jak fungují určití rozhodčí, delegáti či komise a disciplinárka, je mi z toho špatně,“ přiznal Sencovici, který během uplynulé sezony byl kárán za výroky směrem k rozhodčím.

Konec ústeckého trenéra každopádně pro tým znamenal velkou ránu. Na řadu přišlo hledání nového kouče. „To byl ale tvrdý oříšek. Téměř deset oslovených trenérů odmítlo,“ nastínil Petr Hadaš.

„Vedení s tím bylo srozuměno a naložilo s tím tak, jak naložilo. Složení realizačního týmu začalo řešit hodně pozdě,“ myslí si Pavel Sencovici.

Výsledek? Vedení Ústí nakonec sehnalo teprve 26letého držitele A licence z Poličné – Radomíra Kapustu. „Hráči nebyli z toho výběru úplně nadšení, to byl možná další z faktorů,“ přiznal předseda Hadaš.

Odchod sportovního manažera

Nejen Pavel Sencovici ale v Ústí končí. Velkou ztrátou pro Sokol je také odchod asistenta trenéra, sportovního manažera a bývalého hlavního kouče v jedné osobě Radima Žingora. Člověka, který do Ústí před osmi lety přivedl spoustu hráčů z hranické mládeže, kde dřív trénoval, a později klub dovedl až do divize.

Radim ŽingorZdroj: Deník/Jan Pořízek

„Pokud s těma klukama je nějaké roky a trénoval je už v mládeži, určitě to nějaký vliv na jejich odchod mělo. Ale nepátrali jsme po tom. Pan Žingor nám nejprve pouze řekl, že tomu nebude věnovat tolik času, že bude jen nápomocný,“ uvedl Petr Hadaš.

Radim Žingor se bude fotbalu věnovat v Bělotíně, odkud pochází. „Na podzim 2022 jsem si plánoval fotbalovou přestávku. Popravdě řečeno, měl jsem toho plné zuby. V situaci, která v Ústí byla, už jsem se ani nedohadoval na schůzích a říkal, že vedení má prostě svou pravdu a my zase svou. Před pár dny jsem se rozhodl pokračovat a jít za lidmi, kterým důvěřuji,“ řekl Žingor k návratu domů.

„Chci se věnovat vnukovi, rodině i fotbalu. Ale ne, že bude vše jen o fotbale,“ dodal brzy padesátiletý trenér, který však na lavičce Bělotína v roli trenéra působit nebude.

Jisté je, že do nového působiště jej bude následovat jeho syn Radim, dále pak Patrik Sencovici, Marek Vyka a Pavel Zagol - velké ústecké opory.

Peníze?

Finance hýbou fotbalovým světem a někdy tomu tak je i v nižších soutěžích. Co v tomto případě? Může jít o klíčový faktor odchodu ústeckých hráčů?

„Kvůli situaci, která nastala v celé republice, jsme hráčům představili podmínky na příští sezonu, jaké jsme schopni dodržet. No a reakcí hráčů jsou zřejmě jejich odchody,“ pokrčil rameny předseda Ústí Hadaš.

„Zřejmě hráči dostali jiné nabídky. Podmínky jsme ale museli upravit, protože jsme nechtěli, abychom museli třeba v půlce sezony v krajském přeboru skončit,“ dodal.

Hráčů se ale okamžitě zastal trenér Pavel Sencovici. „Chtěl bych razantně popřít to, že by hráči měli nějaké finanční nároky, kvůli kterým by odcházeli. To je verze, kterou jsem slyšel, ale šíří jí lidé, kteří očividně nejsou vůbec informovaní o tom, co se v Ústí děje,“ kroutil hlavou kouč.

„Tohle musím razantně odmítnout, absolutně nesouhlasím s tím, že by to ztroskotalo na této věci,“ dodal Pavel Sencovici.

„Je mi jasné, že se tyto řeči povedou. Co já vím, tak hráčům byly konkrétní podmínky oznámeny až 9. června a to už většina kluků měla o svých budoucích fotbalových krocích jasno,“ přidal svůj pohled Radim Žingor.

Sokol Ústí, který v krajském přeboru figuroval s výjimkou tří sezon (dvou divizních a jedné v I. A třídě) od roku 2003, tak bude v příští sezoně působit v I. B třídě, skupině A, kde se jeho „béčko“ v uplynulém ročníku umístilo na 9. pozici.

Známé odchody hráčů TJ Sokol Ústí:

Patrik Sencovici – Bělotín

Marek Vyka – Bělotín

Pavel Zagol – Bělotín

Radim Žingor – Bělotín

Jan Nehyba – Všechovice

Pavel Šišlák – Přerov (konec hostování SK Hranice)

Adam Dryák – Brušperk

David Urbášek – hledá angažmá

Jan Pančochář – hledá angažmá

Petr Holoubek – pauza od fotbalu