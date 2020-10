„Na tenhle zápas všichni čekali. Bude ale lepší, když se odehraje na jaře na dobrém hřišti před plným stadionem,“ říká trenér Sokola Konice Petr Ullmann.

Deset zápasů podzimní části, ve kterých jeho tým devětkrát zvítězil a jedinkrát padl na penalty doma s Maletínem, si pochvaluje. „Hodnotím to jako jednu z nejúspěšnějších sezon,“ říká kouč celku, který je v tabulce I. A třídy, skupiny A na druhém místě.

Berete to tak, že se už na podzim dohrálo?

Situace je opravdu vážná a myslím si, že podzimní sezona je u konce. Můžeme být rádi za to, že jsme odehráli deset kol. Zbývala tři kola, což není až takový problém. Může se začít dřív na jaře nebo se tam vložit nějaká středa. Uvidíme, co KFS potažmo FAČR vymyslí. My jsme trénovali ještě do úterý, vůbec jsme z toho nevypadli a pokračovali jsme v nějakém režimu. Doufali jsme, že v listopadu ještě nějaké kolo odehrajeme, ale teď to nevypadá dobře.

Dle původního rozpisu jste měli o víkendu hostit ambiciózní a dosud stoprocentní Olešnici. To by byl pěkný vrchol podzimu, že?

Na tenhle zápas všichni čekali. Volalo mi spoustu známých a kamarádů, ať už z Plumlova, z Určic a všichni se na ten zápas těšili. Jenže takový šlágr by si zasloužil pořádnou diváckou kulisu. Myslím si, že by byl stadion narvaný k prasknutí a kulisa by utkání dala ještě větší náboj. Takže na druhou stranu jsem rád, že se to nehraje a může se to odehrát na jaře už třeba s fanoušky.

Šlo by nejen tabulkově o souboj nejlepších týmů?

Opravdu nás výsledky postavily do role dvou nejúspěšnějších týmů a hrálo by se o hodně. Souboj byl napověděl, jak na tom oba celky jsou. Kluci si na Olešnici věřili, ale já říkám, že takový zápas by si zasloužil pořádnou diváckou kulisu. Myslím, že návštěva by byla nad pět set diváků, bylo na to zvědavé celé široké okolí. Bude lepší, když se ten zápas odehraje na jaře na dobrém hřišti a před plným stadionem.

Jste velmi spokojen s uplynulým podzimem?

Teď jsem u kluků čtvrtý rok, začali jsme spolu čtvrtou sezonu a hodnotím to jako jednu z nejúspěšnějších sezon. Kostra a osa týmu se nemění, ale ale podařilo se nám kádr velice vhodně doplnit.

Povídejte. Můžete začít od gólmana?

Patrik Huňka, obrovská osobnost a kvalita v bráně. Dostali jsme na podzim čtyři góly a Patrik inkasoval jenom jeden. Tři dostal Míša Zapletal, ale jeho bych z toho nevinil. Patrik vychytal ze sedmi zápasů šest nul. Čtyři inkasované góly rovná se vynikající defenziva. Je to i výsledek toho, že kluci jsou už dlouho pospolu.

Jak jste takového brankáře sehnali?

Patrik se nedohodl na působení v Kralicích. Měl tam nějaké rozbroje s teď už bývalým trenérem Gottwaldem. Je to kmenový hráč Brodku u Přerova. My jsme to museli řešit narychlo, protože naše jednička se ze studijních důvodů rozhodla přerušit aktivní činnost a nemohli jsme spoléhat jen na Míšu Zapletala, to by bylo riskantní. Nebyl to levný nákup, ale musím poděkovat vedení, že mi to umožnilo, protože Patrik hned od prvních tréninků a zápasů ukazuje neskutečnou kvalitu. Je to i jeho zásluha, že se obrana neskutečně zklidnila. Na hráčích je vidět, že Patrikovi věří a on nás opravdu několikrát podržel. Prokazuje kvality divizního až třetiligového gólmana.

Jak se chytily další posily?

Podařilo se nám přivést Romana Krásu z 1. SK Prostějov. A hlavně obrovská osobnost a největší posila je Jirka Jašíček na hrotu, další hráč z 1. SK Prostějov, který má obrovské předpoklady, akorát jej bohužel brzdilo těžké zranění kolena. Ale teď půl roku tvrdě trénoval a odvděčil se nám tím, že na útočnou dvojici Kamený – Jašíček byl opravdu spoleh. Funguje i podpora záložní řady – Jara Krása je velice gólový. Dále musím zmínit Toma Pěrušku a reprezentanta v malé kopané Adama Širůčka. Nesmíme opomenout kapitána Jakuba Kořenovského, to je štítový hráč.

Jiří Jašíček se skvěle uvedl, když v úvodním kole nasázel Hlubočkám hattrick.

Okamžitě ukazoval své kvality. Já jsem to na něm cítil už v přípravě, že získal na síle a hlavně hodně shodil. Začal na sobě makat, má obrovské zrychlení s míčem a po jeho boku neskutečně ožil Roman Kamený, který se po podzimu stal naším nejlepším střelcem. Ale polovinu branek mu vypracoval právě Jirka. Oni si výborně vyhoví a tahle útočná dvojice je nadstandardní. I Roman si to pochvaluje, že už je zase ve skvělé formě.

A s deseti vstřelenými brankami útočí Roman Kamený společně s olešnickým Puchrem na prozatimního krále střelců soutěže Gianpaola Pezzottiho.

Roman neskutečně ožil, začal na sobě dřít a já jsem za to rád. Změnil zaměstnání, což taky pomohlo. Je na tom dobře psychicky, ale velmi mu pomohl Jirka Jašíček, který má podíl minimálně na polovině branek. Když Roman přišel do Konice před šesti sedmi lety, tak dával běžně patnáct gólů za sezonu v krajském přeboru. Pak šel s formou i tréninkovou morálkou dolů, ale teď jsem na něm zas viděl, že do toho šlápl. Je už zástupce kapitána, je to hodný a poctivý kluk. Jsem rád, že se mu teď poctivá práce vrací a že patří k TOP hráčům, které máme.

S třiatřiceti vstřelenými brankami můžete být spokojen?

Ofenziva je vynikající. Navíc se nám v posledním možném termínu povedlo přivést Martina Neorala z Kralic, což je další velká osobnost, která nám tady neskutečně zvedla mládež, žáky a tak dále. Martin se na pozici středního defenzivního záložníka hned výborně zapsal, přitom rovněž hrál po těžkém zranění, kdy měl nadvakrát zlomenou ligu. Hned ve svém druhém vystoupení otočil zápas s Chomoutovem, kdy dal vítěznou branku. Kluci hrají s pokorou, výborně tady zapadli. David Holub, který hrál taky v Prostějově a dojíždí z Bedihoště, říkal, že lepší partu ještě nezažil. Kabina funguje, táhne za jeden provaz a jsou v ní hráči, kteří kvalitou určitě převyšují I. A třídu.

Směrem dopředu se dařilo i obráncům. Příkladem je již zmiňovaný Roman Krása.

Výborně se zapsal na pravém bekovi. Jeho ofenzivní výlety, které jsou v dnešním fotbale požadované, zkrátka má. Škoda jeho zranění v Lesnici, kdy mu zlomili kotník a už má šestý týden sádru. Ale tam dal dva góly a byl nejlepším hráčem na hřišti. Bohužel ho přibrzdilo zranění, ale je to mladý devatenáctiletý kluk a věřím, že se z toho oklepe a na jaro bude plně nachystaný.

Těšíte se, až se bude moci znovu hrát před diváky?

Chceme se zase na jaře na fotbale sejít. Je to společenská událost, lidi se na to každou neděli těší. Měli jsme obrovský nárůst návštěvnosti, bylo to spojené s výsledky. Když se vám daří, tak jsou lidé zvědaví a přijdou.

Odbočme od Konice. Jak vnímáte kauzu kolem zatčeného Romana Berbra?

Vnímám ji hodně. Všechno dění na nejvyšší úrovni jsme velmi sledovali. Myslím, že spravedlnost se ukázala, nebo se tedy ještě ukáže. Věřím, že to našemu fotbalu může jen prospět, protože dlouho na něho (Berbra) nikdo neměl, dlouho měl své možná nekalé praktiky dobře zakryté. Já si myslím, že by do vedení už konečně měli přijít lidé, kteří by český fotbal okysličili, protože to je ostuda po celé Evropě, co se u nás dělo, ať už to byly sázkařské aféry, nebo tahle aktuální kauza. Hrajeme dobrý fotbal, naše týmy v Evropě, Slavia nebo Sparta, mají dobré jméno a je škoda, že právě tito funkcionáři nám to kazí.

Předseda fotbalové asociace Martin Malík se nechal slyšet, že rezignovat nehodlá. Vy byste naopak změnu na tomto postu přivítal?

Rozhodně, protože ať mi nikdo netvrdí, že o ničem nevěděl. To oni se potom všichni budou bránit, že to všechno dělal jen on (Berbr) a že o ničem nevěděli. Myslím, že by mělo odstoupit celé vedení a mělo by dojít k celkové obměně, aby tam začalo fungovat nové vedení – jak se říká, nové koště dobře mete. Odvolali pana Jozefa Chovance jako šéfa rozhodčích, paní Damková odstoupila, takže si myslím, že je to od pana předsedy trochu nesoudný krok. Mělo by se to vyměnit komplet.