„Mančaft ale trénoval, měl to na starosti Peťa Dragon a byli jsme v kontaktu,“ dodal.

Samotný kádr zůstal téměř nezměněn. Vrátil se do něj pouze Martin Miklánek. „Jiné příchody ani odchody jsme nezaznamenali. Myslím, že už ani nikdo nepřijde, protože kádry jsou uzavřené. Pokud by se ale naskytla možnost přivést někoho, kdo by mohl změnit útočnou nebo obrannou hru, tak bychom jej brali. Asi žádný tým by se takovému posilnění nebránil,“ dodal Gallo.

Nyní dvanáctá Litovel by ráda hrála v klidném středu tabulky. „Co jsem viděl, tak jsou kluci šikovní. Je důležité, abychom teď trénovali a byli zdraví, protože kádr není široký. Chceme se udržet na pozicích, kde jsme a pokud by to jenom trochu šlo, rádi bychom hráli okolo osmého místa,“ dodal Gallo.

Medlov bez velkých změn

Pátý Medlov ztrácí na lídra z Jeseníku tři body. A do boje o přední příčky půjde s téměř totožným kádrem, který měl k dispozici na podzim. Výrazná změna přišla pouze na postu brankáře, kde zůstává stálice David Zmund, ale kádr opustil po půl roce David Kubica, který zamířil do třetiligového Blanska. Místo něj tým doplnil Jaromír Nesét, který v minulosti již v Medlově působil.

Jedinou posilou do pole je pak odchovanec Uničova Šimon Michalik, který strávil podzimní část sezony v divizním Rýmařově a v kádru doplní bratra Jakuba. Jinak osa týmu zůstala nezměněná.

„Stejně jako každý rok bychom se chtěli umístit do pátého místa,“ sdělil ambice klubu předseda FK Medlov Květoslav Novák.

