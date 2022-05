Branky: 7. a 85. Kráčmar, 54. a 80. Lolek, 61. a 74. Pur, 37. Janíček, 58. Křivánek - 11. Kneifel, 88. Faltýnek.

Bruno Nezval (trenér Troubelic): „Vstup do utkání nám vyšel, brzké vedení jsme si ale dlouho neužili. Hosté po pěti minutách vyrovnali. Zbytek první půle hráli častěji s míčem na kopačkách Loštice, my jsme se soustředili na defenzivní činnost a rychlé kontry.

Jeden nám vyšel ve 37. minutě, kdy jsme zakončili do prázdné brány. Poslední rohový kop v první půli hosté zakončili naštěstí pro nás do břevna a poté rozhodčí první dějství ukončil. Jak my, tak i hosté měli během první půle zajímavé situace, ale vážnější ohrožení branky žádné zakončení nepřineslo.

Ohlasy z KP: Medlov v okleštěné sestavě bere s Bohuňovicemi dva body

Začátek druhého poločasu nám opět vyšel. Navýšili jsme stav utkání na 3:1. Od tohoto momentu se hostující obrana sesypala. Nám vycházelo prakticky všechno. Po pěkných akcích, kdy se tlačilo více hráčů do zakončení, jsme dávali i krásné branky. Postupem času na světelné tabuli svítil výsledek 8:1. Hosté v posledních minutách po brejku korigují na konečných 8:2.

Pro nás to jsou dnes potřebné body s kvalitním soupeřem. K záchraně jsme opět o krůček blíže. Musíme pracovat dále, těžcí soupeři nás ještě čekají.“

Martin Šilberský (sekretář Loštic): „Těžko se mi dnešní zápas hodnotí, jednoduše řečeno „den-blbec“. Výsledek hovoří jednoznačně, ale ve hře rozhodně tak velký rozdíl nebyl. Domácím tam v podstatě spadlo vše, do čeho kopli. Ve středu nám v poháru vyloučili gólmana Kulatého, takže musel nastoupit jeho náhradník mladíček Chmelař a bohužel mu kluci před ním v jeho krajské premiéře zejména ve druhém poločase moc nepomohli.

Mariáš, červená i sporný gól. Kozlovice ukončily neporazitelnost Sadů

Já si myslím, že jsme v první půli byli lepším týmem na hřišti, kdy jsme si vytvořili i více brankových příležitostí. Skóre zápasu otevřeli hned na jeho začátku domácí, když Chmelařem vyražený balon nedokázal do bezpečí odkopnout jeden z obránců a Kráčmar ho pohodlně uklidil do sítě. Chvíli nato Kneifel parádní dalekonosnou střelou přesně k tyči srovnal. Pak se hrálo především na polovině domácích, ale loštičtí hráči ve finále vždy selhali. V závěru poločasu přišel trest, když gólový účet domácích navýšil Janíček. Kneifel opět mohl srovnat, ale míč se po jeho hlavičce odrazil od břevna odrazil před brankovou čáru.

Druhý poločas jsme měli opět míč více na svých kopačkách, ale domácí nás trestali po rychlých brejcích, které pramenily z našich obrovských chyb. Na šest domácích branek ve druhém dějství dokázal odpovědět až v úplném závěru kanonýr Faltýnek.“