„Věci, proč tomu tak je, jsem konkrétně pojmenoval a budeme na nich pracovat. Dlouhodobě je mým osobním cílem zapracovávat mladé do kádru,“ sdělil v rozhovoru pro Deník trenér A mužstva i dorostu Lutína Pavel Zbožínek.

Jak jste zatím spokojeni se vstupem do sezony?

V každém týmu se během letních prázdnin dějí věci. Po třetím kole jsem zdvihnul alarmující prst a věci konkrétně pojmenoval, proč jsme v přípravě byli konkurenceschopní týmům z vyšší soutěže, kdy jsme byli schopni porazit Přerov, Holici. Bylo to totiž v momentě, kdy jsme byli pohromadě a koncentrovali jsme se na zápasy. Teď během krátké doby dochází k obrovské fluktuaci hráčů v týmu, protože jezdí na dovolenou, jsou zranění, vykartovaní a další věci.

Co s tím?

Chceme to co nejdříve zastavit a na tréninku se chystat, protože tahle soutěž má kvalitu a my chceme být konkurenceschopní.

Umístění Lutína v krajském přeboru:



2016/17 5. místo

2017/18 1. místo

2018/19 2. místo

2019/20 9. místo

2020/21 3. místo

Hledali jste útočníka, povedlo se?

Chyběl nám typologicky klasický hroťák, který se u nás neobjevoval. Přivedli jsme Matěje Kvapila, který s námi poprvé hrál v Medlově a měl tam věci, které jsou pro hrotového útočníka typické - zakrytí míče, osobní souboje, vyvolání faulu na sebe, s čímž naši záložníci nemohli do té doby počítat. Měl dlouhý výpadek z fotbalu a pokud nabere zápasovou kondici, tak nám tuhle pozici zaplní, což potřebujeme strašně moc.

Jaké jsou cíle Lutína na umístění v tabulce?

Nejsme tlačeni, že by klub chtěl postupovat. Mým přáním je začleňovat do kádru a sestavy mladé kluky z dorostu a udržet výsledkovou kontinuitu. Lépe se mladíci zapracovávají, když je bodový obsah vyšší a v kabině je lepší atmosféra. Je potřeba, aby klub navazoval na výkony a práci, která se povedla, což je třeba loňské třetí místo a nedostávali jsme se do nižších pozic. Držet laťku a posouvat ji, to je cíl.

Takže máte v Lutíně šikovné dorostence?

Vzhledem k tomu, že mám v Lutíně na starosti také dorost, tak mám přehled. Matěj Dohnal má sedmnáct let a už loni hrál za áčko, Rosťa Pavlíček má osmnáct let, sice je na měsíčním kurzu u vojáků, ale když se vrátí, tak do týmu také patří. Máme tam spoustu dalších kluků, kteří s námi chodí trénovat. Je mým osobním cílem vyselektovat hráče z mládeže a adaptovat je okamžitě v A mužstvu. Chci, aby cesta byla nenásilná, pozvolná, aby mladí, draví hráči využili zkušeností starších hráčů a přirozeně se nimi obohacovali. Věřím, že svojí energií můžou kluci, kteří chtějí něco dokázat, posunout tým dál.