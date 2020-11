Přes dva roky nemohli doktoři přijít, proč nemůže hrát, až to vyřešila operace třísla. Nyní první půlrok po návratu pálí v nejnižší soutěži v dresu mateřského Štěpánova a hlásí, že chuť prosadit se neztratil: „Štěpánov chce nahoru, a i já to zkusím v zimě ve vyšší soutěži!“

V mládežnickém věku se s chutí chodil dívat na svůj milovaný Štěpánov, který hrál ještě v té době v I. A třídě, kde působil nepřetržitě šestnáct sezon.

„Snil jsem o tom, že budu hrát fotbal na vyšší úrovni, a když ne, tak že si zahraju alespoň s klukama, kteří tady v té době hráli. Vždycky jsem na ně koukal, protože byli dobří a ta soutěž měla úroveň. Teď mi přijde, že šly všechny třídy strašně dolů,“ popisuje ofenzivně laděný hráč.

V ročníku 2016/2017 nastal pro klub zlom. Skončil poslední a začal pád.

„Spoustu hráčů, kteří tady byli v I. A třídě, se na to vykašlala, našli si jiné zájmy nebo šli hrát jinam, což mě mrzí. Látalo se to ve dvanácti lidech a na tréninky jich chodilo šest, takže to přestalo bavit i ten zbytek. Začali tady hrát kluci, kteří nikdy fotbal pomalu nehráli a spadlo se až do čtverky,“ lituje.

TŘETILIGOVÝ GÓL A OPERACE

Smrček začal pouť v dospělém fotbale v třetiligové Mohelnici. V roce 2018 se jí podobně jako Štěpánovu nedařilo. Od podzimu se s klubem táhla sázkařská aféra, avšak štěpánovský střelec přišel až na jaře.

„Domluvil mi to známý, jestli bych tam nechtěl na přípravu a trenér Žmolík si mě nechal. Kluci tu aféru občas v kabině řešili, ale já jsem do toho neměl co kecat,“ přiznal střelec jedné třetiligové branky.

Přestože Mohelnice spadla, tak vytáhlý útočník na toto angažmá vzpomíná v dobrém. „Byla to pro mě zkušenost a dost zápasů jsem si i zahrál.“

Následovala štace v Černovíře, kde ale začal s nasbíranými minutami paběrkovat. A nebylo to vinou výkonů.

„Bolelo mě tříslo. Jeden zápas jsem hrál, druhý ne. Žádný z doktorů nemohl přijít na to, co mi je. Potom jsem minimálně rok nehrál vůbec. Až v Praze mi řekli, že to je na operaci.“

Mezitím se olomoucký celek z krajského přeboru odhlásil, a tak po zdravotních patáliích zamířil Dan Smrček zpátky domů do Štěpánova společně s Pavlem Rakem.

„Potřeboval jsem zjistit, co ta noha udělá a jestli budu moct hrát, tak jsem se šel sem rozehrát. Zatím drží, tak bych to chtěl v zimě zkusit v nějaké vyšší soutěži.“

KRAJ NEBO DIVIZE?

A to se mu celkem daří. V osmi duelech nastřádal jedenáct tref a už dostává nabídky. „Volali mi z Dolan a ještě mi kamarád říkal, že bych to mohl jít zkusit do divizních Nových Sadů na přípravu, tak o tom hodně přemýšlím. Zbytek jsou spíše okolní vesnice z druhé třídy a podobně, ale to bych radši zůstal ve Štěpánově.“

Právě tam na něj teď hodně spoléhají a není divu, když je nejlepším střelcem soutěže. „Myslí si, že dám každý zápas tři góly a když se prohrálo v Mladějovicích, tak mi přišlo, že všichni hodili vinu na mě.“

Fotbalově to ale není úplně ono. „Ta čtverka je hrozná soutěž. Doma máme velké hřiště, takže si to můžeme dát po zemi. Ale když potom přijedeme někam do Střeně, kde se nedá hrát fotbal, tak je to těžké.“

Zároveň je často terčem ostřejších zákroků ze strany soupeřů, které si ovšem nenechá líbit, a tak je kvůli diskuzím s rozhodčím nejtrestanějším hráčem čtvrté třídy, i když trošku neoprávněně.

„Jednu kartu mi připsal rozhodčí omylem. Měl ji dostat spoluhráč Obejda a když jsem se potom díval do zápisu, tak jsem ji měl já. Jinak to je většinou za kecy. Rozhodčí ve čtverce mi přijdou takoví slabší. Kolikrát ty zákroky nejsou nic pěkného, tak si to nenechám líbit.“

Momentálně dělá odchovanec Štěpánova všechno pro to, aby se v zimní přestávce v kariéře opět posunul výš. „Dennodenně se snažím na sobě makat. Chodím běhat a do posilovny. Chtěl bych klukům popřát, aby postup zvládli i beze mě, na což mají a já se zkusím prosadit někde výš.“