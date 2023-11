Proti Újezdci při výhře 6:0 dal čtyři góly. „Soupeř nebyl úplně špatný, měl tam dobré individuality, ale zápas jim moc nesedl. Navíc se zbytečně hádali, čímž si rozbili takovou tu auru,“ hodnotil.

V novém působišti tak rychle přispěje do klubové kasy. „Určitě mě to bude něco stát, ale ještě nevím co. Nechám se překvapit,“ říkal.

Mladý fotbalista byl v minulé sezoně jasně nejlepším střelcem Brodku u Přerova s jedenácti brankami. Proč tedy odešel o dvě soutěže níž? „Přemýšlel jsem, jestli s fotbalem vůbec pokračovat, nebo zkusit něco jiného. Už toho na mě bylo moc a nechtěl jsem tak často trénovat. Dub mám kousek a říkal jsem si, že raději budu hrát nižší soutěž a k tomu se věnovat něčemu dalšímu. Začal jsem tak pravidelně cvičit,“ prozradil Bundil.

Kromě střílení gólů ale také často dostával žluté karty. Nasbíral jich hned devět a k tomu jednu červenou. „Ta byla za kecy, ale jinak jsem spíše důrazným hráčem,“ popsal.

Pokračovat v Brodku jej nepřimělo ani to, že za něj hraje jeho starší bratr Petr. V mládeži pak prošel Lukáš Bundil Přerovem, divizi si ale nikdy nevyzkoušel. „Nevím, jestli bych na to měl, ale lákali mě na tréninky. Už v té době jsem si ale říkal, jestli mi to za to stojí, abych tolik trénoval,“ sdělil.

A přestože už hraje fotbal spíše pro zábavu, tak týmové ambice malé nejsou. „Nemám už potřebu si něco dokazovat. Nechtěl jsem zůstat jen průměrným fotbalistou v průměrném týmu. V Dubu se teď chceme sehrát a potom se Zdenou Kudličkou a možná i jeho bratrem, který by mohl přijít, vykopat I. A třídu,“ hlásí.

V této sezoně je Dub nad Moravou v I. B třídě, skupině A prozatím na sedmém místě. „Věřím, že jak jsem začal hrát, tak budu tahoun. Oproti krajskému přeboru jde vidět, že je to o dvě soutěže níž. Zápasy nejsou tak důrazné a rychlé,“ porovnává hrotový útočník, který v Brodku naskakoval také na desítce.