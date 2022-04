„Nejprve jsem si to ani neuvědomil, zjistil jsem to, až ke mně přiběhli kluci. Byl to super pocit a hned se mi hrálo lépe a klidněji,“ uznal.

Po změně stran ještě uklízel odražený míč do prázdné brány a svůj účet uzavřel v 79. minutě kličkou brankáři a pátým gólem. Ještě předtím přitom hlavičkoval z malého vápna a kdyby proměnil, měl by „dvojitý hattrick“.

„Jak se říká, byl jsem ve správou chvíli na správném místě. Byl to ten zápas, ve kterém do čeho kopneš, to tam spadne,“ nedělal z toho vědu.

„Určitě šlo o můj nejpovedenější zápas, co se týče statistik. Pět gólů jsem nikdy nedal, možná v přípravce,“ pokračoval šternberský hrdina.

Ten tak dal v této sezoně už dvanáct branek, je nejlepším střelcem týmu a na vedoucího kanonýra krajského přeboru želatovického Tomáše Čtvrtníčka ztrácí dvě trefy.

„Nejprve jsme se o tom nebavili, ale teď mi to kluci připomněli. Já se ale chci soustředit na zbytek sezony, ve které si jdeme pro vytoužený postup,“ přiznal. Šternberk stále vévodí krajskému přeboru a po 18. kolech má na druhé Ústí náskok tří bodů.

Jeho počin samozřejmě nezůstane bez odezvy. „Do kasičky určitě nějakou sumičkou přispěji a tímhle rozhovorem se mi to jen zdvojnásobí,“ smál se.

Ve Šternberku navíc nastupuje po taktovkou svého otce a trenéra v jedné osobě Iva Lošťáka. O to víc musí prokazovat, že do základní sestavy patří.

„Je to těžší a vždy bude. Ale v poslední době to už vypouštím, protože mě to svazovalo a nehrálo se mi nejlépe. Možná dříve si mě za to dobírali i kluci, ale teď mě už berou jako člena týmu a já si užívám čas, který můžu s tímhle týmem strávit,“ uzavřel také reprezentant v malém fotbalu.