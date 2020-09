V úvodní půli měli o něco víc ze hry hosté, kteří svou převahu zúročili ve 33. minutě, když propálil gólmana Holáska Pavel Kryl. Druhý poločas začal pořádně zostra. Domácí Fialka namířil z nařízené penalty do břevna, Hrušák pak trefil šternberskou tyč a hned nato hosté přežili i obrovský závar ve své šestnáctce.

V 55. minutě využil rozhozené obrany domácích Pavel Kryl a zvýšil na 2:0 pro hosty. Dvougólové vedení Šternberk už nepustil.

„Prohráli jsme s týmem, který hrál velice dobře. Zápas bohužel ovlivnily naše neproměněné šance. Naopak soupeř ty své proměnit dokázal,“ krčil smutně rameny domácí trenér Pavel Růžička.

Šternberský kouč Ivo Lošťák působil o poznání spokojeněji.

„Na soupeře jsme byli dobře nachystaní. Věděli jsme, že to bude velice těžké utkání, což se nakonec potvrdilo. Dali jsme první gól, přežili jsme penaltu a několik závarů. Když jsme pak zvýšili na 2:0, věřil jsem, že to už zvládneme,“ okomentoval nejdůležitější část zápasu a pokračoval: „I když jsme byli lepší na míči, tak domácí hrozili. Hlavně po standardních situacích. Na to jsme ale byli připraveni.“

ČISTÝ HATTRICK

Čas plynul dál a přinesl další gól v domácí brance. A nedal ho nikdo jiný než opět Pavel Kryl, který tak úspěšně dokonal hattrick.

„První gól byl ze šestnáctky, kde jsem dostal dobrou přihrávku od Martina Vašičky. Ty další dva potom byly se štěstím,“ smál se střelec.

„Věděli jsme, že soupeř bude kvalitní, proto jsme se snažili hrát dobře odzadu a nepouštět je do brejků, což se nám více méně i dařilo,“ dodal Kryl.

Řeč přišla i na ambice týmu do budoucna. „Jsme teď první, takže pokud to půjde a nezastaví nás covid, chtěli bychom určitě postoupit i o soutěž výše,“ uzavřel Kryl.

Jediné, co mohlo hosty v neděli v Lipové nakonec malinko mrzet, bylo neudržení čistého konta. V 84. minutě ho gólmanu Kopřivovi pokazil dobře umístěnou hlavičkou Ondřej Milar.

„Nezbývá mi nic jiného, než kluky pochválit za výkon a soupeři pogratulovat ke třem bodům,“ řekl lehce smutným hlasem trenér Lipové Pavel Růžička.

Hosté ze Šternberku se tak s osmnácti body osamostatnili na prvním místě, které budou v příštím kole bránit v domácím souboji proti Dolanům. Borci z Lipové se zase budou snažit o návrat na vítěznou vlnu na hřišti Zábřehu.

SK Lipová – FK Šternberk 1:3 (0:1)

Branky: 85. Milar – 33., 55. a 70. Kryl. Rozhodčí: Štětka – Polanský, Matulík. ŽK: Hrabálek (Lipová). Diváci: 90.

Lipová: Holásek – Musil (79. Kvapil), Hrabálek, Žilka (55. Pekař), Horák (71. Přikryl), Jamrich (66. Stryk), Obruča, Král, Hrušák, Milar, Palla (46. Fialka). Trenér: Pavel Růžička.

Šternberk: Kopřiva – M. Kuba, Samek, Kryl, Žifčák (74. Hlaváček), Tögel, Juřátek, Vašička (79. Mikula), Drmola, Pazdera (90. Obšivač), D. Kuba. Trenér: Ivo Lošťák.

David Kubatík