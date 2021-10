Duely Medlova se Šternberkem bývají často vyhrocené a mají nádech derby. Tentokrát šlo navíc o měření sil prvního s druhým a kdyby medlovští v minulém kole využili zaváhání Šternberka, tak mohlo jít o přímý souboj o vedoucí pozici. Jenže Medlov prohrál na půdě Brodku 1:3.

„Z toho utkání jsem byl zklamaný, ale určitě nám mohlo pomoci, že jsme dostali facku. Kluci si totiž uvědomovali, že výkon od nich nebyl dobrý, protože za stavu 1:0 pro nás jsme to vypustili a nedokázali jsme jezdit. Bylo znát, že to kluci chtějí odčinit,“ popisoval kouč Medlova Jaroslav Rolínek.

„V žádném případě to nebyl důvod k podcenění, my jsme také zaváhali,“ odmítl jeho protějšek Ivo Lošťák.

V úvodu měl více ze hry Šternberk, ale postupně se hra srovnávala. Po půl hodině hry to přeci jen byli hosté, kteří se zásluhou Davida Lošťáka dostali do vedení.

„Byl to laciný gól po chybě našich stoperů, kteří se nedomluvili,“ litoval Rolínek.

Ale jeho svěřenci nesložili zbraně a před početnou návštěvou bojovali až do konce. Oba celky si vytvářeli náznaky šancí, ale stoprocentní gólovky k vidění příliš nebyli.

Gól kola?

„Atmosféra byla výborná, kdyby taková byla na každý zápas, bylo by to jen dobře,“ chválil diváky Lošťák.

Důležitý moment přišel v 76. minutě, kdy domácí kouč vyslal na trávník svého jediného náhradníka Jiřího Holouše. Právě urostlý forvard v 90. minutě dokázal vyrovnat, když zpoza vápna natáhl a zamířil přesně do šibenice.

„Za bojovnost do poslední minuty jsme si vyrovnat zasloužili a byli jsme odměněni krásným gólem. Dá se říct, že nás Šternberk na míči trošku přehrál, ale my jsme se mu vyrovnali díky bojovnosti a nasazení. Klobouk dolů před kluky, byl to jeden z nejlepších výkonů,“ chválil Rolínek.

Na druhé straně zavládl smutek. „Tým je tak zkušený, že závěr měl dohrát lépe. Bohužel jsme nepřidali druhý gól a soupeř nás vytrestal,“ litoval Lošťák, který přišel o svého asistenta, jenž viděl červenou za kritiku sudího.

„Utkání bylo nervózní, ale čekali jsme, že bude vyhrocené. Jako trenéři se musíme nějak chovat, ale takhle se hraje derby se vším všudy,“ komentoval. Navíc pak ještě jeho svěřenci v penaltovém rozstřelu dvakrát nevyzráli na brankáře Zmunda a bonusový bod zůstal v Medlově. „Podruhé za sebou jsme loterii nezvládli, přitom jedenáctky zkoušíme po každém tréninku,“ nechápal Lošťák.

Naopak Rolínek byl spokojený, že jeho hráči plnili pokyny a pokryli Tögela a Zifčáka, na které je upozorňoval. „Dařilo se nám eliminovat jejich kraje a do ničeho jsme je nepouštěli.“

I přes prohru má Šternberk na Medlov náskok čtyř bodů a jde si za cílem postoupit. „Ztráta mrzí, ale jedeme dál, nedíváme se pod sebe. Je logické, že se na nás každý připraví jako v lize na Spartu nebo Slavii. My se s tím musíme vyrovnat, když chceme jít výš,“ zakončil Lošťák.

FK Medlov - FK Šternberk 1:1, 4:2 na pen.

Poločas: 0:1

Branky: 90. Holouš – 33. Lošťák.

Rozhodčí: Petrásek – Vedral, Němec. ŽK: Kasal, Michalík – Drmola, D. Kuba. ČK: 84. Fridecký – (Šternberk – mimo hřiště). Diváci: 300.

Medlov: Zmund – Srdýnko, Klos, Michalík – Bartoněk, Kasal, Sedláček, Pospíšil, Skřebský – Mikuta (76. Holouš), Muzikant. Trenér: Jaroslav Rolínek.

Šternberk: Kopřiva – D. Kuba, Drmola, M. Kuba, Juřátek – Ostrčil (63. Sekela), Hustý, Novotný (80. Kryl), Zifčák (90. Čapek) – Tögel, D. Lošťák. Trenér: Ivo Lošťák.