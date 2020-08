Oproti bojovnému zápasu s Medlovem jako by nastoupila úplně jiná Litovel.

„Dnes to bylo zvadlé, bez bojovnosti, bez nasazení a bez kvality. Chtěli jsme hrát zodpovědně zezadu,“ pokračoval rozčíleně Kohout.

Jenže Šternberk měl hned v páté minutě tutovku. Zifčák ale šanci zahodil. Následně celé utkání bylo v režii hostujícího týmu. „Výborně jsme do zápasu vstoupili. Byli jsme dominantní na míči a vytvořili jsme si tlak,“ byl spokojený trenér Šternberka Ivo Lošťák.

Právě z onoho tlaku dokázali jeho svěřenci do poločasu dvakrát skórovat. Nejdříve otevřel skóre ranou k pravé tyči Jan Tögel a za dalších sedm minut dorazil míč do prázdné branky Vojtěch Pazdera.

„Je možné, že bylo důležité, že jsme dali relativně brzo gól. Kluci se potom uklidnili,“ pokračoval.

Naopak v domácím táboře jen kroutili hlavou.

„U prvního gólu dostane ten kluk strašně moc času. Může si to zpracovat a nachystat. Co ale nesnesu je, že se mi při druhé brance vrací hráč výklusem,“ soptil domácí lodivod a dodal: „O poločase si něco řekneme, chceme to zvednout. Ale náš stoper udělá hned chybu a je po zápase.“

Právě po třetí brance z dvaapadesáté minuty, kdy poslal centr zleva do vápna Tögel a Petr Žifčák už věděl, jak se v takové situaci zachovat, se utkání už jen dohrávalo. Loňský vítěz krajského přeboru se dostával do dalších dalších vyložených šancí, které ale zahazoval.

„Někdy je lepší vyhrát 4:1 a nechat si něco na další zápasy, než někoho porazit 8:0 a potom prohrát 1:0. Mrzelo by mě to za stavu 0:0, takhle se to dalo přehlédnout,“ nedělal si hlavu ze zahozených tutovek Lošťák.

Jeho svěřencům se ještě po brejku z odvrácené standardky soupeře povedlo dát zásluhou Kryla čtvrtý gól tři minuty před koncem. „Tam to byla moje chyba. Vystřídal jsem hráče a neřekl mu, že má mít při standardce odražený míč,“ byl si vědom Kohout, ale zároveň pokračoval: „Jenže my nevyhrajeme hlavu, štve mě, že z žádné standardky neohrozíme bránu, přestože je trénujeme.“

Ihned po rozehrávce však domácí vstřelili alespoň čestný zásah.

„Nepřičítal bych to nekoncentraci. Soupeř to dobře sehrál a byl důrazný,“ našel pozitivum na výkonu soupeře Ivo Lošťák.

„Snad nám ten gól začne otáčet sezonu lepším směrem,“ doufá Kohout, ale má pochybnosti: „Zatím se nemáme od čeho odrazit, chybí tomu tvář, vyložené šance, důraz. Dnes navíc chyběl Lukáš Heinz, což je hecíř a důraz dozadu. Nebyla tam komunikace a sebeobětavost. Pokud chceme takové utkání se Šternberkem zvládnout, tak ho nemůžeme odehrát s jednou žlutou kartou, to prostě nejde. Chtěl jsem po klukách, aby jezdili po prdeli, ale neměl jsem ten pocit!“

Litovel před startem soutěže značně posilovala. Přišli tahouni jako Jan Fišara, Dušan Dostál nebo Lukáš Heinz, díky nimž byl tým mnohými pasován na černého koně soutěže. Zatím ovšem výkony zaostávají.

„Klíčoví hráči, kteří by měli mužstvo táhnout, tak netáhnou. Je na nás deka a musíme se z toho vyhrabat pomocí zkušených hráčů. Ale kluci jsou bez odvahy. Nevyužijí prostoru, bojí se jít do kličky a raději to zaseknou, než aby hráli dopředu,“ přiznal kouč.

A o tom, co změnit musí Jiří Kohout přemýšlet rychle, protože příští kolo bude pro Litovelské klíčové. Utkají se totiž Zábřehem, který na svém kontě nemá rovněž ani bod.

„Zábřeh je hratelnější než Medlov nebo Šternberk. Já furt věřím, že tým tu kvalitu má. Otázka je, jak to pozvednout a co tomu pomůže. Jestli to bude můj odchod, tak se tomu nebudu bránit. Je to v hlavách a chce to nějaký impuls. Nejsem příznivcem nějakého točení sestav, ale mám týden přijít na to, co změnit,“ neskládá zbraně.

Naopak ve Šternberku panuje odlišná atmosféra. Ten si to příští týden rozdá s Velkými Losinami a pokusí se natáhnout šňůru zápasů bez porážky na číslo devatenáct. „Zápas v Rapotíně nám moc nevyšel. Jinak to mohlo být bez ztráty bodu. Naše výkony zápas od zápasu gradují a už jsme předváděli ten fotbal, co v minulé sezoně,“ zakončil Lošťák.

Tatran Litovel – FK Šternberk 1:4 (0:2)

Branky: 88. Dragon – 32. Tögel, 39. Pazdera, 52. Zifčák, 87. Kryl. Rozhodčí: Samek – Jurčák, Čampišová. ŽK: Fišara, Bohanos (L.). Diváci 168.

Litovel: Nakládal – Kvapil, Jindra, P. Heinz, Miklánek – Dostál, Šana (56. Knebl), Fišara, Bohanos (73. Laža) – Dragon, Baránek. Trenér: Jiří Kohout.

Šternberk: Kopřiva – D. Kuba, M. Kuba, Drmola, Juřátek – Hlaváček (70. Kryl), Tögel (87. Tylšer), Samek, Vašička (70. Mikula), Zifčák (84.Obšívač) – Pazdera (79.Gábor). Trenér: Ivo Lošťák.

MICHAL MUZIKANT, DAVID KUBATÍK