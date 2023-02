„Podzim byl úspěšný. Chtěli jsme hrát na prvních příčkách, hrát hezký atraktivní fotbal pro diváky a málo inkasovat. To všechno se nám více méně podařilo. Na druhou stranu ale nebýt dvou zbytečných proher, mohli jsme teď být klidně první," hodnotí již uplynulé období hrající trenér Kožušan a také mistr Evropy do 21 let z roku 2002, bronzový medailista z Eura 2004 a také mistr Belgie, Francie a vítěz národních pohárů z obou zmiňovaných zemí David Rozehnal.

Ony dvě zmíněné prohry přišly nejdříve ve čtvrtém kole v Doloplazech poměrem 1:2 a poté v desátém kole v Hodolanech po výsledku 2:3. „V ani jednom zápase jsme nebyli horším týmem. V prvním případě se tam sešly individuální chyby a navíc jsme nebyli v úplně stoprocentní sestavě, v tom druhém se nejspíš projevil strach z velice vyhecovaného zápasu před velkou spoustou fanoušků," objasňoval.

Stále mám trochu trému, přípravu hodnotit nechci

Rozehnal se do Kožušan, ve kterých fotbalově začínal, vrátil v roce 2018 po konci své profesionální kariéry, kterou zakončil v belgickém klubu KV Oostende. Od té doby zde po boku svého bratra Marka hraje a do toho všeho ještě trénuje.

„Užívám si to tu stále stejně. Těším se na každý víkend, na každý zápas. Stále mám takovou lehkou trému, kterou jsem míval i při profesionální kariéře. Samozřejmě si ale uvědomuji, že teď už je to skutečně jen pro radost a tlak už zdaleka není tak velký. Mám také vždy obrovskou radost z toho, když vidím radost kluků ze hry," líčí.

Jílek na sněhu velel: Jednoduchost a bezpečnost. Ale zahrávali jsme si, řekl

Jediné, co tedy nemusí být ostřílenému profesionálovi úplně po chuti, je úroveň zimní přípravy. „Tu bych nejraději nehodnotil," říká se smíchem. „Na této úrovni je to asi stejné všude. Zkrátka je období zimy, tmy a dovolených. Navíc nemáme umělou trávu, takže trénujeme zatím jen v hale. Na druhou stranu to ale loni probíhalo stejně a nakonec jsme jaro zvládli velice slušně, takže z toho nedělám tragédii," dodává stále ještě se smíchem v hlase.

Důležitá je pro Kožušany dobrá fungující parta. A ta nejspíš bude mít dle dalších Rozehnalových slov šanci pokračovat i nadále v nezměněné podobě.

„Na žádné změny to nevypadá. Je samozřejmě důležité, aby se všichni kluci, kteří jsou nějak ťuklí, dali do pořádku. Mají na to ještě dva měsíce. Jinak máme kádr poměrně kvalitní a stěžejní bude, abychom se scházeli v co nejlepším počtu," zdůraznil.

Řešit to budeme, až to přijde

Kožušany jsou díky svým výborným podzimním výsledkům na druhém místě o pouhý bod za vedoucím nováčkem soutěže z Hodolan. V podobné pozici byli Rozehnalovi svěřenci i v sezoně minulé, kdy v konečném účtování zaostali za postupující Velkou Bystřicí o šest bodů. Nabízela se tedy otázka, zda by v případě konečného prvního místa zvedli nabízenou rukavici a pustili se do nové výzvy jménem I. A třída.

Nominaci jsem si nezasloužil, říká Bambula. Jalonena může překvapit

„To teď nemohu říct. Je to přece jen hodně daleko a řešili bychom to až ve chvíli, kdy by to skutečně nastalo. Já ale přemýšlím vždy jen o těch nejvyšších příčkách a vzhledem k tomu, jak jsme zahráli na podzim, máme určitě velikou šanci na to tu soutěž vyhrát," říká rozhodně.

„K tomu bude důležitá jak zdravotní stránka, tak také chuť všech trénovat a hrát naplno. Musíme jít krůček po krůčku. V této soutěži to chodí tak, že ztratíte tři, čtyři zápasy a jste rázem o čtyři příčky níž," dodal ještě David Rozehnal na úplný závěr.