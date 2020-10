Trenér domácího celku musel strávit debakl, jenž mu připravili jeho bývalí svěřenci, které sám fotbalově vychovával.

Bývalý asistent Petra Uličného v Sigmě Olomouc udělal před lety na Nových Sadech spoustu práce, postoupil až do divize.

Teď už Trnečka trénuje účastníka I. A třídy, skupiny B Slavonín a v sobotu na jeho hřiště v rámci velkého derby dorazilo béčko Nových Sadů s celou řadou známých tváří.

„Bylo tam devět hráčů, co za mě hrálo za áčko Nových Sadů. Některé góly jsme dostali hloupé, ale divizní kvalita soupeře se potvrdila,“ vyprávěl Trnečka.

POLOČAS O ŠEST BRANEK

Jeho svěřenci vůbec nezvládli první poločas, ve kterém šestkrát inkasovali.

„Začátek jsme hráli bez pěti hráčů základní sestavy. Obrana byla velice špatná. Je to ostuda, ale bohužel obraz hry byl takový,“ prohlásil trenér Slavonína.

„Pan Trnečka byl trochu naštvaný, protože říkal, že nás to naučil a teď jsme to proti němu zúročili,“ přiznal jeden z bývalých Trnečkových svěřenců David Škoda. „Ale chyběli mu někteří hráči a to se taky projevilo.“

Škoda patří mezi fotbalisty, kteří už dávají přednost startům za novosadskou rezervu v nižší soutěži.

„Jsme kluci, kteří jsme přešli z áčka do béčka a fotbal teď šlape. Jsme sehraní, víme o sobě a v I. A třídě to funguje,“ líčil.

Jeho tým ukázal ve Slavoníně obrovskou sílu.

„Byla to radost se na to dívat, měli jsme sedm gólovek a skoro všechny jsme proměnili. Naše sehranost je již znát,“ pochvaloval si Škoda.

ČESTNÁ BRANKA DOMÁCÍCH

Ve druhém poločase již tak markantní rozdíl k vidění nebyl. Slavonín dokonce vstřelil čestnou branku. Devítigólové vítězství pak ozdobil svojí druhou krásnou trefou dne Jan Blaha.

„Derby bývají ošemetná, tady se navíc hrálo o ulici vedle, takže jsme určitě nečekali, že by to mohlo takhle dopadnout. Navíc jsme s Karlem dlouho působili na Nových Sadech, takže ta stopa tam byla velká, ale zvládli jsme to dobře a rozhodli už v prvním poločase,“ usmíval se trenér hostujícího celku Miroslav Lojka.

Jeho tým slaví pátou výhru v řadě. „Dali jsme krásné góly a je vidět, že kluci už mají něco odehraného. My se neohlížíme na soupeře a jedeme podle toho, co jsme si s klukama řekli. Od derby s Holicí se výsledky začínají projevovat v náš prospěch,“ pochvaloval si Lojka.

FOTBALOVÍ UČNI

I sám kouč béčka Nových Sadů se může řadit mezi fotbalové učně Karla Trnečky.

„Můžeme mu jen pogratulovat k tomu, že nás vychoval a naučil to, co nás naučil. Opravdu mu za to patří velký dík,“ usmál se Lojka, který zažívá příjemné trenérské období. „Kluci se od Karla naučili spoustu věcí. Mít takovou sílu v podobě hráčů jako Richter, Kopp, Škoda, Blaha, Novotný nebo Hodis, který se vrátil po roce a půl, že chce zase hrát fotbal, to je obrovská síla. Je radost s tímto týmem pracovat,“ uzavřel veselé hodnocení Lojka.

Štvala ho jen jediná věc: „Situace kolem covidu. Na takový zápas jinak mohlo přijít daleko víc lidí. Jen se modlím, ať dohrajeme ten půlrok a pak se to snad nějak vyvine,“ dodal Lojka, jehož tým poskočil na první místo tabulky.

FK Slavonín – FK Nové Sady B 1:9 (0:6)

Branky: 54. Bošek – 35. a 40. Richter, 44. a 58. Blaha, 62. a 75. Šuba, 19. Hodis, 28. Novotný, 45. Andreev. Rozhodčí: Kreif – Straka, Hubený. ŽK: Dlouhý (S.). Diváci: 47.

Slavonín: Janoušek – Brokeš, Holly, Ševčík (46. Pocklan), Dlouhý, Krbeček, Zabák (31. Gashi), Pošusta (80. Chrena), Soušek, Novák (35. Bošek). Trenér: Karel Trnečka.

Nové Sady B: Šupola (46. Čaník) – Škoda, Kopp, Hodis, Novotný (62. Frank), Andreev, Richter (74. Kubáček), Blaha, Ronza (72. Steklý), Smrček (53. Repčík), Šuba. Trenér: Miroslav Lojka.