Trio ligových „čtyřicátníků“ Roman Hubník , Martin Vyskočil a Tomáš Kazár, to je něco, co Chválkovicím může na této úrovni závidět skoro celá republika.

„I dle statistiky je jejich přínos nezpochybnitelný. Nicméně to hlavní vidím v tom, že předávají zkušenosti mladším spoluhráčům a zároveň se výrazně podílí na tom, že celé mužstvo funguje jako tým,“ zopakoval Alexandr Bačík a nezapomněl na čtvrtého „ligáče“ ze Sigmy do party, kterým je teprve zanedlouho 34letý Tomáš Pospíšil.

„Rovněž má ligové zkušenosti a výrazně nám pomáhá jak v defenzivě, tak rovněž svým podílem na vstřelených gólech,“ řekl kouč.

Hubník dal deset gólů v devíti zápasech

Hvězdou číslo jedna je exreprezentant Roman Hubník, který z pozice stopera nasázel deset branek. A to párkrát kvůli nejrůznějším povinnostem chyběl, desítku stihl v devíti zápasech!

„Zůstává skromným a kamarádským Romanem Hubníkem z Halenkova. Pro většinu mladších hráčů je sen s takovým hráčem hrát a po zápase u zaslouženého pivka a klobásy sdílet zážitky z jeho bohaté kariéry,“ prozradil Alexandr Bačík.

Derby bez Hubníka i Heinze. Chválkovická jízda pokračuje, co postup?

Vyskočil hrál i poháry a nastupuje s dvojčetem

Nejlepším střelcem podzimu se stal mistr slovenské nejvyšší soutěže i druhé české ligy Martin Vyskočil. V 41 letech nastřílel 11 branek taktéž v devíti zápasech.

Kromě olomoucké Sigmy si Vyskočil zahrál za Slovan Bratislava, Zlín, Žilinu, Trnavu nebo České Budějovice. A zapsal i starty v evropských pohárech!

„Je také chválkovickým rodákem. Velmi oceňuji jeho pracovitost a rovněž střeleckou potenci. Zároveň je třeba zmínit, že v týmu působí i se svým dvojčetem bratrem Michalem,“ připomněl Bačík další chválkovickou raritku.

Kazár udivuje kopací technikou

Radost je sledovat na hřištích v I. A třídě také Tomáše Kazára. Bývalý záložník Sigmy Olomouc, Slovácka či Znojma dal na podzim gólů osm. A vlastně pokaždé to stálo za to.

„Všichni chválkovičtí fanoušci ocení jeho skvělou kopací techniku, což potvrdil i na podzim, kdy vstřelil několik branek, které by téměř vždy aspirovaly na gól kola. Rovněž sbírá body za asistence a výrazně se tak podílí na útočné produktivitě mužstva. A ani jeden nepokazí srandu v kabině,“ doplnil Alexandr Bačík, který vede hvězdný tým osobností.

„Je sen trénovat takové hráče a jsem rád, že jsou často i ochotni mi pomoci s tréninkem či poradit se strategií na zápas,“ říká trenér. Jedním dechem však dodává: „Nerad bych zapomněl na ostatní členy kádru, kteří táhnou za jeden provaz a vedle zmíněných hráčů mají prostor se dále zlepšovat, což prokazují při každém tréninku.“

Je tedy jasné, že moc důvodů ke změnám v kádru celku z olomoucké městské čtvrti není. Vrátit by se měl po delším zranění odchovanec Martin Dosoudil, naopak další hvězdný útočník Gianpaolo Pezzotti zůstane i na jaře mimo hru.

Přes zimu i soustředění

V Chválkovicích jsou tedy po podzimu spokojeni. A to i s předváděnou hrou. „Vyzdvihl bych určitě počet vstřelených gólů a atraktivní útočnou hru v domácím prostředí, což ocenili zejména naši fanoušci. Určitou dominanci jsem čekal, ale ne do takové míry, že tři týmy budou takto odskočené od zbytku tabulky,“ přiznal Alexandr Bačík.

Na co se tedy zaměřit v zimě? Podle kouče na fyzičku. „Po celý rok míváme kruhový trénink v chválkovickém Nutrend Worldu, který máme kousek od hřiště. Rád bych tak zde poděkoval i personálu tohoto fitka, který má také určitý podíl na našem podzimním umístění,“ vzkázal trenér.

Postup? Nebráníme se

Chválkovice se po takovém podzimu pochopitelně nevyhnou myšlenkám na titul a postup do krajského přeboru, přestože Velká Bystřice se zatím jevila jako neporazitelný stroj.

„Vzhledem k postavení v tabulce je to naší povinností. Pokusíme se celou jarní část vyvíjet tlak na vedoucí Velkou Bystřici a čekat na její případné zaváhání,“ má Alexandr Bačík jasno i o tom, že rozhodovat se bude ve vzájemných duelech první trojky tabulky.

Vzájemný souboj prvních dvou týmů tabulky skončil 23. září remízou 1:1. „Ve vzájemném zápas se ukázalo, že soupeři jsou prakticky vyrovnaní. I Bystřice v aktuální sezóně disponuje několika hráči, kteří mají ligové zkušenosti, což se samozřejmě na její hře a výsledcích projevuje,“ řekl Bačík k lídrovi.

A pokud by se skutečně povedlo přes Velkou Bystřici na první příčku vystoupat? „Postup zatím moc neřešíme, ale pokud by se podařilo soutěž vyhrát, tak bychom se vyšší soutěži nebránili. Samozřejmě jsem si vědom, že spojení vítězství v soutěži s oslavou staletého výročí by bylo symbolické a pro všechny chválkovické fanoušky by bylo takovou třešničkou na dortu při oslavách,“ dobře ví Bačík.

