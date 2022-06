V soutěžích KFS Olomouc přijaly postup veškeré týmy, které si jej sportovně vybojovaly. Pouze ze šumperského okresního přeboru nezamířil do I. B třídy vítěz. A dokonce ani druhý tým v pořadí. Třeština i Staré Město totiž v seznamu účastníků nefigurují. Zato v uplynulé sezoně třetí Oskava ano. Ze svých soutěží, ve kterých si uhájily vlastní příslušnost pak končí Ústí, které putuje z krajského přeboru do I. B třídy a Řetězárna, která z místo I. A třídy podala přihlášku do I. B třídy.

Krajský přebor

Seznam účastníků

1 Sokol Konice, s.r.o

2 FC Želatovice z.s.

3 FK Jeseník, z.s.

4 FK Mohelnice, z.s.

5 TJ Sokol Čechovice

6 FK Brodek u Přerova, z.s.

7 FK Medlov, z.s.

8 Fotbalový klub FC Dolany

9 TJ Sigma Lutín z.s.

10 TJ Sokol Velké Losiny z.s.

11 SK Sulko Zábřeh, z.s.

12 Jiskra Rapotín, z.s.

13 TJ Tatran Litovel,z.s.

14 SK Lipová, z.s.

15 FC Kostelec na Hané z.s.

16 TJ Sokol Bohuňovice, z.s

Hned na první pohled bodne do očí seznam účastníků krajského přeboru. V něm totiž chybí Ústí, které v uplynulém roce skončilo na druhém místě! Ze soutěže se odhlásilo a bude nastupovat v I. B třídě, skupině A, v níž do této doby hrálo jeho béčko.

Podle očekávání pak do divize zamířil vítěz krajského přeboru FK Šternberk a do I. A třídy sestoupily Kralice na Hané. Do krajského přeboru se podívají vítězové jednotlivých skupin I. A tříd Konice a Čechovice a na úkor Ústí putuje do vyšších pater také Kostelec na Hané, který v I. A třídě, skupině B skončil druhý.

I. A třída, skupina A

Seznam účastníků

1 TJ Libina

2 SK Protivanov, z.s.

3 TJ Sokol Troubelice

4 TJ Sokol Určice, z.s.

5 SK Náměšť na Hané z.s.

6 TJ Postřelmov, z.s

7 1.FC Olešnice u Bouzova,z.s

8 SK Paseka, z.s

9 TJ Sokol Plumlov, z.s.

10 SK Loštice 1923, z.s.

11 TJ Sokol Lesnice, z.s.

12 TJ Maletín z.s

13 Sokol Olomouc-Chomoutov

14 SK Bludov z.s.

Do I. A třídy, skupiny A postoupily dva celky z I. B třídy, skupiny C - vítěz z Bludova a druhá Libina. Naopak ji opustil sestupující Bohdíkov a také se nepřihlásila Řetězárna. Do krajského přeboru postoupil vítěz z Konice.

Degradace? Ne, vše podle pravidel. Proč ze soutěží OFS Olomouc nikdo nesestupuje

I. A třída, skupina B

Seznam účastníků

1 SK Chvalkovice z.s.

2 FC Želatovice z.s.“B“

3 FC Beňov, z.s.

4 TJ Sokol Dub nad Moravou

5 TJ Sokol Kovalovice, z.s.

6 FK Slavonín,z.s

7 FK Nové Sady „B“

8 FK Velká Bystřice z.s.

9 TJ Sokol Bělotín, z.s.

10 Fotbalový klub Hlubočky

11 FK Spartak Lipník n. Bečvou

12 FC Kralice na Hané, z.s.

13 SK Bělkovice-Lašťany z.s.

14 1.HFK Olomouc a.s. „B“

Skupinu B doplnily z krajského přeboru padající Kralice, rovněž také dva postupující z I. B třídy, skupiny A - vítěz z Kovalovic a druhý tým Želatovic B a také vítěz z I. B třídy, skupiny B Velká Bystřice. Sestoupil Kojetín, který se odhlásil už v úvodu minulé sezony. Do krajského přeboru postoupil vítěz z Čechovic a druhý Kostelec na Hané.

I. B třída, skupina A

Seznam účastníků

1 TJ Sokol Domaželice z.s.

2 TJ Sokol Ústí

3 TJ Sokol v Pivíně z.s.

4 TJ Sokol Horní Moštěnice, z.s.

5 SK Radslavice, z.s.

6 TJ Sokol Pavlovice u Přerova

7 TJ Sokol Vrchoslavice 1946

8 TJ Sokol Opatovice, z.s.

9 TJ Sokol Otaslavice

10 TJ Sokol Tovačov

11 TJ Sokol Újezdec, z.s.

12 TJ Sokol Brodek u Pv

13 TJ Sokol Hustopeče z.s.

14 TJ Sokol Klenovice Hané z.s

Z prostějovské II. třídy postoupil vítěz Brodek u Prostějova. a z přerovského okresního přebor vítěz Sokol Domaželice. Domaželice ale nebyly jediným týmem z okresního přeboru OFS Přerov, který kývl na nabídku postupu. I. B třídu, skupinu A si zahraje také třetí tým Hustopeče a rovněž až čtvrtý tým téže soutěže v minulém ročníku Pavlovice u Přerova. Z I. B třídy, skupiny A sestoupila Jezernice, která se odhlásila již před startem jarní části a také Troubky. Do I. A třídy si v minulém ročníku vybojovaly postup první Kovalovice a druhé Želatovice B.

I. B třída, skupina B

Seznam účastníků

1 FK Šternberk „B“

2 TJ Sokol Mostkovice z.s

3 FC Sigma Hodolany z.s.

4 SK Haňovice, z.s

5 TJ Sokol Velký Týnec, z.s.

6 TJ Granitol Moravský Beroun

7 TJ SK Zvole z.s.

8 TJ Sokol Kožušany

9 Haná Prostějov z.s.

10 TJ Sokol Doloplazy

11 TJ Smržice, z.s.

12 TJ FC Hněvotín z.s.

13 Sportovní klub Slatinice z.s.

14 TJ Slovan Černovír, z.s.

Z Olomouckého okresního přeboru postoupily do I. B třídy, skupiny B jako vítěz Hodolany, naopak z ní sestoupil Jesenec-Dzbel. Ze skupiny C se potom přesunulo Zvole do „béčka“ Zvole. Do I. A třídy si v minulém ročníku vybojoval účast vítěz z Velké Bystřice.

VIDEO: Divoké oslavy postupu. Ve Velké Bystřici slavili na korbě náklaďáku

I. B třída, skupina C

Seznam účastníků

1 TJ Jindřichov z.s.

2 TJ Sokol Velké Losiny z.s. „B“

3 TJ Písečná z.s.

4 TJ Zlaté Hory

5 FK Mikulovice, z.s.

6 FK Bohdíkov z.s.

7 FK STOMIX Žulová, z.s.

8 TJ Sokol Vikýřovice z.s.

9 TJ FK Ruda nad Moravou

10 SK Řetězárna, z.s.

11 TJ Sokol Bernartice ,z.s

12 Sokol Sudkov, z.s.

13 TJ Sokol Štíty,spolek

14 TJ Jiskra Oskava z.s.

Do skupiny C sestoupil z I. A třídy, skupiny A Bohdíkov, z okresního přeboru Jeseník postoupily první Zlaté Hory. Řetězárna se přihlásila místo I. A třídy do I. B třídy a doplní skupinu C. Z okresního přeboru OFS Šumperk postoupila třetí Oskava. Vítěz z Třeštiny i druhé Staré Město postup odmítly. Z I. B třídy, skupiny C pak sestoupil Nový Malín a Zvole se přesunulo do I. B třídy skupiny B. V minulém ročníku si postup do I. A třídy vybojoval první Bludov a druhá Libina.

OBRAZEM: Kovalovice slavily osmdesátku i postup. Přijely i legendy Sigmy

Termínová listina

Losovací aktiv soutěží KFS Olomouc by se měl uskutečnit ve středu 29. června. Krajský přebor, I. A třídy i I. B třídy pak startují úvodním kolem o víkendu 6. a 7. srpna. Krajský přebor by měl na jaře odehrát patnáct kol a skončit 5. a 6. listopadu. V případě příznivých klimatických podmínek by se mohla odehrát také předehrávka prvního jarního kola o týden později. Navíc má krajský přebor v termínové listině naplánovanou také jednu středu 28. září, kdy sehraje vložené 15. kolo.

Vložené kolo ve středu se I. tříd netýká. Ty by poslední jarní kolo měly odehrát 29. a 30. října, v případě příznivých klimatických podmínek by je týden na to čekala předehrávka prvního jarního kola.