Seriál Deníku V rukavicích. Každý týden se můžete těšit na exkluzivní příběhy a rozhovory s gólmany z vašeho regionu.Zdroj: Grafika: Deník/Karolína Šulíková„Chytat jsem začal až někdy v mladších žácích. Přiznám se, že mě to do branky táhlo pouze, když jsme si šli jako děti zakopat za dům. Pak to ale tak nějak vyplynulo, že tým neměl brankáře, a tak jsem si do branky stoupnul i na tréninku a zůstal tam dodnes,“ říká 30letá opora Lipové, která dle svých slov poprvé s fotbalem začala zhruba v sedmi letech v Drnovicích. Tedy klubu s tehdy ještě prvoligovým A-týmem.