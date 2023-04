Devatenáctiletý odchovanec Uničova naskočil na podzim v divizi F do dvanácti duelů, v nichž vstřelil za Jiskru Rýmařov dva góly. Stálé místo v základní sestavě ale neměl, a tak se v polovině ročníku rozhodl pro změnu a zamířil do Medlova.

„Důvodů bylo více, mám poslední půlrok před vysokou školou a chci hrát co nejvíc. Navíc dojíždění je pro mě snazší do Medlova než do Rýmařova,“ prozradil Šimon Michalik.

Vytáhlý forvard dostal od trenéra Jaroslava Rolínka okamžitě důvěru na hrotu, kterou splácí brankami. V úvodním jarním kole se trefil dvakrát do sítě Zábřehu (3:0) a jeho první trefa byla z penalty.

„Byl jsem přesvědčený, že si ji vezme Paťa Kasal, ale nechal mi ji, za což jsem rád. Měl jsem sice nervy, ale zároveň jsem si věřil,“ usmíval se. Penaltě navíc předcházel Michalikův neuznaný gól z ofsajdu.

Na první mistrovský gól v medlovském dresu mu tak stačilo 37 minut. Po změně stran navíc přidal ještě jednu branku. „Doufal jsem, že se chytnu hned na začátku. Je to vždycky důležité a penalta mi k tomu pomohla,“ pokračoval Michalik.

Ve druhém utkání na půdě Rapotína sice vyšel stejně jako celý tým při porážce 0:1 na prázdno, ale velkou roli hrál při nedělním obratu proti Litovli. Medlov o poločase prohrával 0:2, jenže pak začalo úřadovat útočné duo Patrik Kasal, Šimon Michalik a oba zapsali po dvou gólech.

První jmenovaný tak zaznamenal v sezoně již 16 branek a je nejlepším střelcem celé soutěže. Michalik mu ale na jaře zdatně sekunduje, protože se dohromady postarali o všech sedm branek svého týmu.

„Myslím, že jsme s Kasim silná dvojka. Znám ho z Uničova takže si dobře rozumíme,“ potvrdil.

Nová akvizice Medlova proti Litovli dávala na 3:2 hlavou po rohovém kopu a v samotném závěru ještě Michalik s přehledem zakončil nájezd na brankáře na konečných 4:2.

Ukazuje se tak zatím jako velká posila a úročí zkušenosti také z MSFL, ve které naskočil za Uničov do dvou zápasů a slavil v nich jeden zářez.

„Určitě mám ambici se vrátit do divize či MSFL. Věřím, že tyhle dveře ještě nejsou zavřené. Všechno bude záležet na tom, jak se mi bude dařit dál,“ je si vědom mladý útočník.

Momentálně si tak alespoň plní sen se svým o čtyři roky starším bratrem Jakubem, s nímž je nyní v týmu. „Vždycky jsme si říkali, že spolu jednou budeme hrát, takže náš cíl je splněn,“ pousmál se. Konkurenci si však nevytváří, jelikož starší z dvojice je defenzivně laděným fotbalistou.

Medlov má po devatenácti kolech 34 bodů, je čtvrtý a na první tři týmy v tabulce ztrácí jediný bod s tím, že Jeseník má ještě utkání k dobru. „Zápasy jsou i z důvodu terénu zatím dost bojovné, ale mají náboj. Soutěž je nabitá kvalitními hráči,“ hodnotí Michalik.

Je tak otázka, kam Medlov svými góly vytáhne a na kolika přesných zásazích se po 30. kole zastaví. „Ambice jsou vždy nejvyšší, ale číslo, které bych chtěl překonat, si nedávám. Já jsem rád, že je tady skvělá parta a kluci mě hned přijali. Většinu z nich znám už z Uničova,“ uzavřel Šimon Michalik.