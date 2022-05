A co soudí o samotném soupeři, kterému se zatím daří svůj těsný náskok na prvním místě bránit? „Víme, že mají ve svém středu kvalitní hráče, kteří hrají velice důrazně a nenechávají soupeřům žádný prostor,“ hodnotí.

A kudy by tedy dle dvaatřicetiletého shootera mohla vést cesta k úspěchu? „Naše taktika většinou spočívá v tom, že chceme nastřílet rychlé dva až tři góly a pak už se to snažíme ukopat. Tady se ale bude jednat o jiný typ zápasu. Budeme se tedy snažit vyčkávat a snažit se využít každé jejich chyby,“ tuší.

A tady by právě mohla přijít chvíle Martina Thomase. Jako na autora nejvíce kožušanských branek v letošní sezoně se v případě tvrdé a vyrovnané bitvy budou naděje fanoušků upírat zejména k jeho osobě. On si z toho ale příliš těžkou hlavu nedělá.

„V každém zápase poslouchám, že je třeba dát nějaké góly a pak můžu jít střídat,“ zasměje se tomu jenom. „Tady to nebude jiné. Na ten tlak jsem tedy připraven,“ dodává sebevědomě.

Tlak a tíha okamžiku však nebude dopadat pouze na něj. Tohle je totiž okamžik, kdy můžou Kožušany definitivně vymazat celý soupeřův náskok. „Nemyslím si, že by nás to mělo svazovat. My s Bystřicí dokážeme hrát velmi kvalitní zápas, což si myslím, že se projeví i teď,“ je přesvědčen.

„Možná pro nás bude výhodou naše menší hřiště, na což moc týmů není zvyklých. Jak já často říkám, u nás v Kožušanech se jedná spíše o malou kopanou,“ dodal Martin Thomas ještě jeden důležitý aspekt na závěr.

Oba celky se mohou pochlubit mnoha bývalými profesionálními hráči. Za domácí nastoupí bývalý reprezentant David Rozehnal, v útoku bývalý gólman a letošní druhý nejlepší střelec týmu Zdeněk Zlámal, v bráně Martin Blaha a také bývalý hráč Sigmy Ivo Krajčovič. Za hosty z Kožušan zase válí dva exligisté Vojtěch Schulmeister a Ladislav Onofrej. Představí se také mnoho dalších skvělých hráčů.