Hlavní součástí oslav 90 let fotbalu v Bělkovicích-Lašťanech byl i zápas mezi domácím týmem posíleným bývalými hráči a osobnostmi a výběrem charitativní organizace Děti Dětem složeného z legend, jakými jsou David Rozehnal, Zdeněk Zlámal, Martin Blaha či Roman Hubník. A právě poslední jmenovaný se po finálním hvizdu a výhře 7:2 o celé akci rozpovídal.

Roman Hubník na Oslavách 90 let fotbalu v Bělkovicích-Lašťanech | Foto: Deník/David Kubatík

„Byly to dvě akce v jeden den. Nejdříve jsme hráli v Bludově a pak jsme se přesunuli tady. Bylo to tedy trošku náročnější na dopravu, ale splnilo to nakonec účel. Jsme tedy spokojeni nejen my a soupeř, ale i diváci. Navíc nám vyšlo i počasí," liboval si po konci exhibičního zápasu bývalý sigmák a reprezentant.

Ten poté také vyzdvihl charitativní podtext celé akce, kdy se díky iniciativě Děti Dětem vybralo nejdříve 20 000 korun na Maxima Pokoje a rekonstrukci jeho bezbariérového bytu a následně i dalších 50 300 korun na Bereniku Mičkovou trpící Rettovým syndromem.

„Je skvělé, když můžeme takto pomoci konkrétnímu dítěti, které to potřebuje. Navíc máme jistotu, že půjdou všechny peníze přímo rodině. Jsem opravdu rád, že to Rosťa Vaněk takhle zorganizoval a těší mě, že jsem mohl být takové akce součástí," říkal s úsměvem.

Na nejvyšší úrovni už sice Roman Hubník nehraje, fotbalově aktivní je ale stále i mimo různé exhibice. Je totiž součástí týmu Chválkovic, se kterými v právě skončeném ročníku B skupiny olomoucké I. A třídy skončil na druhém místě o bod před béčkem Holice a třináct bodů za suverénním vítězem z Bělotína. On sám navíc nastoupil do dvaceti zápasů z celkových 26 a nastřílel v nich devět branek.

„Zápasů, které jsme ztratili, bylo nakonec bohužel dost. Bělotín si navíc šel za postupem od prvního kola a vyhrál zaslouženě. My jsme se naopak celou dobu bili o šesté až čtvrté místo a nakonec jsme skončili druzí. S tímto výsledkem tak nemůžeme jinak než být spokojeni," popsal ve zkratce průběh sezony a dodal: „Už během podzimu jsme věděli, že případný postup je obrovsky daleko. Když nám totiž třeba chyběli tři až čtyři hráči, tak jsme byli schopni prohrát i 0:5."

V příštím roce se ale, tak jako letos v Bělkovicích, chystají oslavy klubových narozenin i ve Chválkovicích. A bude se jednat rovnou o stovku, což by si dárek ve formě postupu do krajského přeboru rozhodně zasloužilo.

„Uvidíme, jaké bude složení týmu. Jsme hlavně rádi, že můžeme divákům předvádět hezký fotbal mnohdy okořeněný vítězstvími. Jaké budeme mít ambice, to se teprve uvidí. Případný postup by ale byl takovou třešničkou na dortu. Záleží to také na tom, jak se budeme scházet. V plné sestavě bychom na něj určitě měli," uzavřel Roman Hubník v dobré náladě.

Zdroj: Deník/David Kubatík