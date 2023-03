Česká fotbalová legenda a současný hrající trenér Kožušan hrajících I. B třídu, tedy soutěž, které se chystané změny dotknou asi nejvíce, si je ale vědom, že restrukturalizace soutěží není samospásným řešením a je potřeba zavádět i ne tak viditelné, ale zato ještě mnohem důležitější změny v samotném systému fungování.

„Myslím si, že by bylo dobré popřemýšlet o změně systému střídání. Asi bych to nedělal stylem ‚pět minut hraješ, pět minut střídáš', ale třeba tak, že by každý mohl vystřídat jednou za poločas. Určitě by to pomohlo hlavně týmům, které mají často jen jednoho či dva hráče na střídání," říká.

„Dále bychom se mohli zaměřit na větší ochranu rozhodčích, aby nebyli znechuceni z nadávek a s pískáním nekončili. Někdy se doslova divím, že jsou schopni se na hřiště ještě vrátit," přemýšlí dále.

Jak už bylo řečeno, I. B třída je tou soutěží, ze které nejen, že by se stala nově sedmá liga, ale hlavně by se její status změnil z krajské soutěže na okresní. Ani tohoto scénáře se však David Rozehnal, alespoň z pohledu svého týmu, nebojí.

„Troufám si říci, že náš aktuální kádr by v klidu měl na klidný střed I. A třídy. I mnoho našich kluků by si to chtělo vyzkoušet. A pokud bychom z jakéhokoli důvodu zůstali v nižší lize, postoupili bychom jistě hned za rok," říká sebevědomě.

„Jen doufám, že se nad tím někdo zamyslí a nedopustí, aby manšafty na těch nejnižších úrovních musely k zápasům jezdit třeba hodinu a půl. Přece jen, když se hrají taková ta okresní derby, mají zápasy i mnohem lepší náboj a atmosféru," uzavřel David Rozehnal.