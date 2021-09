Do litovelské branky se vrátí třiatřicetiletý Vojtěch Šrom. Někdejší gólman HFK Olomouc, Baníku Ostrava, Opavy či Karviné chytal první i druhou ligu. Nyní je však bez smlouvy, tudíž Litovel jeho příchod nezruinuje. Ovšem situaci, kdy Nakládala trápí kotník a náhradního brankáře Svozila zase koleno, jí hodně pomůže.

„Nakládal dochytal zápas v Jeseníku se sebezapřením, ale kotník měl jako balón. Náhradní možnosti jsme začali řešit už v autobuse při návratu z Jeseníku. Hlavní podíl měl Vojtův bratr Albert, který úspěšně žhavil linku a nakonec úspěšně,“ vykládal trenér Litovle Jiří Kohout.

Šrom mezi litovelskými muži debutoval v pouhých patnácti letech. Pak vyrazil do světa velkého fotbalu. Kromě již zmíněných adres si vyzkoušel také zahraniční angažmá v Bulharsku. „Když nastoupil za muže poprvé, tak jsem byl u toho. V tom zápase se tehdy loučil jeho otec Milan. Vojta by nám měl určitě pomoct. I kdyby to byla jen jednorázová záležitost, pro mladší kluky z mužstva to bude skvělá zkušenost,“ řekl Kohout.

Utkání Litovle s Rapotínem začíná v sobotu v 16 hodin.