Fotbalisté Rapotína si připsali teprve druhou tříbodovou výhru v letošním krajském přeboru, když v sobotu uspěli s Dolany, tedy v důležitém souboji týmů ze spodku tabulky.

Fotbalisté Rapotína doma uspěli proti Dolanům | Foto: Deník/Miroslav Pergl

„Měli jsme docela dobrý vstup do zápasu a vytvořili si dokonce i jednu gólovku, ale tak od dvacáté minuty hra začala postupně uvadat. Navíc soupeř zalezl do defenzivy a my jsme nebyli schopní proti němu nic vymyslet,“ prozradil úvodem Deníku trenér Rapotína Radim Netopil.