„Byl to krásný zápas. Všichni víme, že Hodolany mají nejlepší fanoušky v soutěži, takže jsme si to užívali a podle toho jsme se i jaksepatří vyhecovali. Navíc bylo krásné počasí a vyhráli jsme 2:0. Takové zápasy si člověk užívá. Kvůli tomu já i ostatní ten fotbal hrajeme," říkal po skončení zápasu spokojený střelec obou branek.

První gól vstřelil v šestnácté minutě z nádherně zakrouceného volného přímého kopu a druhý pak do odkryté brány po přistrčení hlavou od Marka Láhnera.

„Vím, že přímáky kopat umím. Když jsem byl malý, sledoval jsem Davida Beckhama a trénoval podle něj. I kvůli tomu teď hraji v útoku, abych si takovéto situace mohl vychutnávat a také, abych to trošku dohnal za ty roky, co jsem byl v bráně. Druhý gól pak byl úplně haluzácký. Ani nevím, jak jsem ten míč nakonec do brány dotlačil," popisuje v dobré náladě borec, který v tomto ročníku docílil už šestnácti vstřelených branek a v tabulce střelců je díky tomu na čtvrtém místě a mezi kožušanskými dokonce na druhém za vedoucím Martinem Thomasem.

Tímto vítězstvím si navíc kožušanští borci napravili reputaci u svých fanoušků z minulého kola, kdy nedali ani gól a padli na půdě sedmých Mostkovic. „Určitě jsme si to trošku napravili. Já tam ale teda nebyl. Vždycky klukům říkám, že když nejsem na zápase, tak prohrají," směje se a ihned dodává: „Ne, dělám si legraci. Minule se nás tam totiž bohužel nesešlo mnohem víc. Byla to sice škoda, na druhou stranu ale fotbal hrajeme pro radost."

Do konce sezony nyní zbývají pouhá čtyři kola a Kožušany jsou v tabulce se 48 body druhé. Na třetí rivaly z Hodolan si po této důležité výhře drží náskok tří bodů a na první Slatinice, se kterými uhrály čtyři body za výhru 4:1 a remízu 0:0, pak ztrácejí pouhé dva. Docela důležitý je pak i náskok na čtvrté Doloplazy, které jsou s 39 body již takřka ze hry. Dá se tedy očekávat boj o titul, jak se patří.

„Chceme celou soutěž vyhrát. Alespoň já určitě. Vím, že jsme během ročníku ztratili dost zbytečných bodů, ale teď už chceme až do konce ve všech zápasech zvítězit. Nemáme to sice pevně ve svých rukách, ale nereálné to není. Uvidíme," říká sebevědomě.

Jak už je zmíněno výše, trefil se Zlámal v této sezoně již šestnáctkrát, což není pro hráče, kteří přejdou do pole z brány, úplně běžné. „Upřímně si to užívám. Musím se ale přiznat, že útok není úplně můj post. Chtěl bych spíš do zálohy, kde bych byl více na míči. Raději góly připravuji než je dávám, baví mě to prostě více," přiznává.

„Chtěl bych, aby Thomásek (Martin Thomas, pozn. red.) byl nejlepší střelec soutěže. Dnes mu to ale nešlo, naštěstí jsem ho svými góly nahradil," uzavřel Zdeněk Zlámal s úsměvem.

