Pouze tříbodový náskok má Sokol Troubelice ve své soutěži na poslední Olešnici. Za třináct podzimních zápasů nasbíral tým okolo trenéra Bruno Nezvala čtrnáct bodů. Je tak jisté, že potřebuje posbírat co nejvíce bodů, aby se vyhnul starostem se záchranou. K tomu by měla pomoci zvučná posila.

Kádr Troubelic posílil před úvodním jarním kolem Tomáš Vasiljev. Osmadvacetiletý rychlonohý fotbalista nastartoval svoji kariéru v Uničově, se kterým ovládl MSFL. Následně zamířil do nejvyšší soutěže, kam si jej vytáhlo Slovácko. Za to odehrál sice jen čtyři utkání ve FORTUNA:LIZE, ale nastoupil proti týmům jako jsou Plzeň či Sparta. Následně si vyzkoušel také F:NL v dresu Vítkovic, Líšně či Blanska. V ní naskočil do 74 zápasů a dal v nich šest gólů.

Nová posila Troubelic Tomáš Vasiljev v dresu Slovácka.Zdroj: Deník/Stanislav Dufka

Poslední zápas odehrál 22. května 2021 a poté svoji kariéru ukončil. Následně se začal věnovat trénování. Nejprve dělal asistenta trenéra u osmnáctky Sigmy Olomouc Romanu Sedláčkovi. Následně po něm tým převzal a nyní je hlavním koučem.

V minulosti si ještě zahrál za Mohelnici a prošel mládeží Sigmy Olomouc. Jak se mu povede opět v hráčské roli v I. A třídě?

