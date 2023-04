Také v druhém gólu Zeleného měl prsty Pošusta, jelikož střelec dorazil pokus svého spoluhráče. A aby toho nebylo málo tak do třetice spolupráce Pošusty se Zeleným vedla k dokonání hattricku. „To mi Pavel dal dlouhý míč z půlky, já jsem si ho zpracoval a poslal po zemi kolem gólmana,“ popisoval Zelený.

Je to ale právě Pošusta, kdo je nejlepším střelcem týmu a zaznamenal v sezoně již sedm branek a právě krajní záložník Zelený je často tím, kdo mu distribuuje míče.

„Je to náš takový slavonínský střelec. Já jsem hodně na asistence a myslím, že tak šest branek jsem mu připravil,“ usmál se sobotní hrdina.

V 77. minutě uzavřel hattrick a v 78. minutě mohl s klidem spokojeně vystřídat. „Střelec jsem byl spíše pár let dozadu, když mi bylo okolo čtrnácti. Tři góly jsou určitě povzbuzením, mám z toho radost a budu si více věřit. Doteď jsem v mistráku gól nedal, pouze v přátelácích,“ popisoval Zelený.

Jak už to tak bývá, v české kabině se za úspěch platí. A jelikož zaznamenal Zelený v utkání první zářez a dokonal to hattrickem, bude jeho „pokutka“ o to mastnější. „Máme tam, tuším, tři stovky za hattrick a stovku nebo dvě za první gól. Ale nevím, jestli se to dodržuje,“ prozradil borec, který celou svoji prozatímní kariéru spojil právě se Slavonínem.

„V minulosti jsem odmítl přestoupit spíše z kamarádství, rád bych se ale postupně vypracoval do vyšší soutěže, třeba do třetí ligy a kdyby to šlo, tak ještě výš,“ dodal.

Slavonín je díky výhře 5:0 na osmém místě tabulky a rád by zůstal v klidných vodách. „Bude asi padat více týmů, tak chceme vyhrát první čtyři zápasy se slabšími soupeři, abychom měli jistý střed tabulky a pokud by se dařilo, tak skončit do čtvrtého místa,“ uzavřel Oskar Zelený.