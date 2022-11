„Bylo to spontánní. Nejdříve jsem samozřejmě začal jako funkcionář, ale hned na prvním zápase jsme tam už s klukama řádili. Hned na prvním utkání s Horní Loděnicí jsme začali fandit, lidé se přidali a už se to vezlo,“ popisoval Čechovský, jak se zrodila jeho vášeň.

„Myslím si totiž, že je super podpořit svůj oddíl. A navíc nejsme jen tak ledajaký fanklub. Máme totiž nepsané pravidlo, že se u nás fandí slušně. Takže žádné sprosté urážení soupeřů a rozhodčích. Je mezi námi totiž spousta žen a dětí. Když někdo náhodou něco podobného zařve, v rámci slušnosti ho upozorníme,“ dodává.

Inspirujeme další malé kluby

Atmosféra na domácích zápasech Hodolan, které nyní nově nastupují v I. B třídě, je skutečně dokonalá. Člověk, který místní situaci nezná a ocitne se na jejich stadionu by jistě neodhadoval, že se právě nachází až na sedmé nejvyšší české soutěži. Domácí kotel totiž používá bubny, vlajky, pyrotechniku a má dokonce vyrobeny i své vlastní klubové šály. Jak je vlastně možné, že se zrovna na tomto místě urodilo něco tak unikátního?

„Je to o lidech. V Hodolanech vlastně nic moc nebylo a celkově ta čtvrť byla městem dost opomíjená. A tak jsme si ten fotbal vzali za svůj. Není to totiž jen o něm. Pořádáme na hřišti i různé akce pro děti i dospělé. Různé turnaje, letní kina či dětské dny. Dá se říci, že fotbalový stadion je takové kulturní centrum celé čtvrti,“ říká tento hodolanský srdcař.

„Fungujeme na politice rodinného klubu, kde se všichni mezi sebou znají. A jsme rádi, že si toho všímají i v jiných klubech a podobné malé fanouškovské skupinky teď vznikají i v rámci okresů. Prostě jsme jim ukázali, že dobrou atmosféru nemusí vytvářet pouze fankluby klubů profesionálních soutěží,“ dodává hrdě.

O pyru informujeme dopředu

Pořádné fandění na fotbal prostě odjakživa patří. V poslední době se ale bohužel stává, že jsou někteří lidé nespokojeni s přílišným hlukem a přibývá tak snah o různé regulace fanouškovského potenciálu. Něco takového prý ale v Hodolanech zatím nehrozí

„Vyhradili jsme si na tribuně sektor, kde se fandí. A ten, kdo chce sledovat fotbal v komornějším prostředí, si ten svůj klidný koutek vždycky najde. Ať už v jiných sektorech či pivních stanech okolo hřiště. Navíc jsme slušní. Když chceme použít nějakou pyrotechniku, tak na to vždycky všechny okolo, včetně pořadatelů, upozorníme,“ konstatuje.

Sbírka na pokutu

A když už jsme u pyrotechniky. Ta už je v České republice od letošního února na stadionech oficiálně zakázaná a za její používání hrozí pokuty. To se jednou bohužel stalo i tomuto olomouckému klubu.

„Přišla nám pokuta nedávno po derby s Černovírem. Jak my, tak i oni odpálili různé světlice a dýmovnice a na zápase byla výborná kulisa. Delegát to ale bohužel dal do zápisu. A na to, že pyrotechnika nic neovlivnila, utkání nebylo přerušeno a nic nepřilétlo na hřiště, dostali jsme poměrně vysokou pokutu 5 000 korun. Černovírští pak dokonce 6 000. V příštím utkání jsme ale vyhlásili sbírku a mezi lidmi jsme vybrali deset a půl tisíce,“ vzpomíná.

Takovéto stížnosti nechápu

Někdy to ale končí o dost hůř. Například letos v srpnu bylo ve Studenci na Semilsku fanouškům soudně zakázáno bubnování. Stěžovali si totiž lidé z okolních domů. „Žalovaný je povinen zdržet se rušení žalobců neúměrným hlukem v podobě bubnování a užívání obdobných nástrojů,“ psalo se doslova v rozsudku.

„O tomto případu jsem nic neslyšel. Ale myslím si, že to fotbalové hřiště tam určitě stojí několik desítek let a když někdo bydlí vedle sportovního areálu, tak je logické, že musí očekávat nějaký zvýšený hluk. Pochopil bych to, kdyby se to dělo každý den, ale domácí zápasy bývají jednou za čtrnáct dní. Osobně takovéto stížnosti nedokážu pochopit,“ má ale jasno Čechovský.

Postup je ještě daleko

Po odehraném prvním podzimu v I. B třídě jsou Hodolany v tabulce s deseti výhrami, dvěma remízami a pouze jedinou prohrou na prvním místě. Jak by to tedy v klubu řešili v případě, že by tomu tak zůstalo i na konci celého ročníku a bylo by na řadě zvažování postupu do I. A třídy?

„Jednak je to všechno ještě daleko a není to proto aktuální téma. Kdyby k tomu ale skutečně došlo, tak je to nejen mé rozhodnutí, ale i rozhodnutí hráčů, trenéra a také fanoušků. Každý rok pořádáme závěrečnou, na které bychom to řešili úplně se všemi jmenovanými. Dá se říci, že u nás platí heslo: ‚Hlas lidu, hlas boží',” uzavřel Martin Čechovský.