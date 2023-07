„Přivedli jsme čtyři mladší hráče, kteří by měli do naší hry vnést potřebnou dynamiku. Nechtěli jsme to ale úplně přehánět a obměňovat celé mužstvo. To by určitě nedělalo dobrotu. Když je budeme přivádět postupně po dvou, po třech každý rok, tak si myslím, že to bude dobré," vysvětluje postupnou klubovou omlazovací strategii částečně ještě hrající trenér Milan Kovařík.

„Jinak se tedy jedná o Adama Čecha a Jana Charamzu z Holice a o Martina Salajku z Rokytnice. Důležité také je, že nikdo nekončí. A to by někteří starší i chtěli, ale já jim to prostě nedovolím, když nemám hráče," dodává se smíchem.

Trénink poctivý, úroveň se ještě ukáže

A částečné omlazení už nejspíš jde vidět i v trénincích. Ještě v druhé polovině minulé sezony si totiž hodolanský kouč tak trochu stěžoval, že hráči nedávají do přípravy tolik, kolik by asi úplně měli.

Uničov zase vyhrál. Je tam zdvižený prst, říká kouč. Co posily a mladíci?

„Všichni zatím trénují poctivě, s tím problém fakt nemám. Co se pak týče úrovně, tak tu uvidím až v soutěži," říká a na toto téma pokračuje dál: „Loni jsme hráli přáteláky s béčky Nových Sadů a Holice a jejich mladí hráči nám vyloženě nevyhovovali. Pokud však budeme hrát s mužstvy, které má průměr okolo 30 let, tak věřím, že je můžeme přehrát naší fotbalovostí."

Co se pak týče přípravných zápasů, je hodolanské mužstvo zrovna v polovině, když odehrálo dva z celkových čtyř naplánovaných. „Minulou sobotu jsem vzal tým ke mně na Valašsko, kde jsme s Rokytnicí vyhráli 8:0 a následně prohráli se slovenským týmem 0:2. Vrátili nám tak loňskou výhru 2:1. No a tuto sobotu budeme hrát ještě s Litovlí a příští týden si dáme generálku proti Kožušanům," vyjmenovává.

Po předloňském postupu z okresního přeboru se tak pro borce v černo-bílých dresech bude jednat o druhý postup vzhůru během dvou let. Na první pohled by se možná mohlo zdát, že je tento vzestup možná lehce uspěchaný, trenér Kovařík ale žádný větší strach necítí.

„Plánujeme hrát klidný střed. Hlavně nechci mít problémy se záchranou. Na druhou stranu ale určitě nepomýšlím na špici," střízlivě hodnotí ambice svých svěřenců.

A zase ty Slatinice

Co se pak týče alespoň prvního kola, vypadá to, že se pro Hodolanské nic nemění. Začnou totiž proti Slatinicím, které postoupily společně s nimi a se kterými v loňské sezoně nejdříve ve druhém kole prohráli 0:1 a nakonec s nimi i celou soutěž uzavřeli bezbrankovou remízou.

Dva údery v závěru půle. HFK v MOL Cupu končí a byl to problém

„Je to zajímavé, no. Ale myslím si, že je to vyloženě manšaft na naší úrovni, takže na rozjezd by to mělo být v pohodě. Navzájem se i dobře známe," říká s úsměvem na rtech.

Postupem jsme si i pomohli

Další věcí, která by mohla jeho hráčům hrát do karet, jsou poměrně krátké dojezdové vzdálenosti. Utkají se totiž s B-týmem Nových Sadů a dále pak s Chválkovicemi, Hlubočkami, Velkou Bystřicí a Slavonínem. I celkově pak cestováním ztratí méně času než dřív.

„Po této stránce jsme si postupem vůbec neublížili. Vlastně spíše naopak. Nejdál pojedeme pouze někam k Přerovu. Jediné, co nám asi bude chybět, bude derby s Černovírem. To mrzí asi všechny Olomoučáky, kteří tady chodí na nižší fotbal. Ale třeba k nám postoupí, vždyť mužstvo mají šikovné," popisuje hodolanský lodivod.

Zdroj: Deník/David Kubatík

Fanoušci? Pecka!

Jako jeden z mála týmů v okolí se navíc černo-bílí mohou spolehnout na někdy až vyloženě fanatické povzbuzování svých fanoušků, jejichž šéfem je zároveň i šéf celého klubu - předseda Martin Čechovský.

Škoda, náš tým měl na medaili, říká po vídeňském mistrovství světa Marek Vinkler

„To je samozřejmě nesmírná paráda. Fanoušci jezdí všude s námi a navíc od nich máme slíbeno, že i kdybychom ve vyšší soutěži pravidelně prohrávali, budou za námi stát stále a hrdě nás povzbuzovat. Jak už jsem řekl, je to prostě pecka," uzavřel Milan Kovařík.