Nicméně se hraje „pouze“ o titul vítěze soutěže. Medlov i Bělotín totiž odmítly postup do divize. Následně byl tak nabídnut Želatovicím a Čechovicím. Oba celky rovněž jít výš odmítly. Dál než po čtvrté místo se postup nenabízí.

Jede se podle nejlepších týmů z ostatních moravských krajských přeborů a po šanci zahrát si divizi sáhl Petřvald z Moravskoslezského kraje.

Jaký je klasický klíč postupů a sestupů?

ANALÝZA: Fotbalové postupy a sestupy. Kdo to má nahnuté a kdo už slaví?

Postupovat z Olomoucka tak nikdo nebude. Jenže co teď s tím? S uvolněným místem se počítalo pro postupující z I. A tříd a sestupujících týmů z divize, které spadají pod Olomoucký kraj.

Jistě sestupují Jeseník a Přerov. K nim se po posledním kole můžou přidat ještě Všechovice. Pokud by zůstalo u dvou sestupujících, z kraje by šly do I. A třídy za normálních okolností (kdyby kdokoliv postoupil do divize) tři týmy. Ty jsou již jisté - Litovel, Určice a Bohuňovice.

Jenže teď to bude o tým více. Sestupující tak budou čtyři a před posledním kolem tomu mají nejblíže Velké Losiny (31 bodů). Přeskočit můžou ještě Zábřeh (33 bodů).

ANALÝZA: Fotbalové postupy a sestupy v okresech. Kdo to má nahnuté a kdo slaví?

Pokud by sestoupily z divize také Všechovice, tak by za normálních okolností sestupovaly čtyři týmy. Jenže teď by to bylo pět. Tím pádem by již jistě sestupovaly Velké Losiny. O setrvání v soutěži by si to na dálku rozdaly Zábřeh (33 bodů) a Mohelnice (35 bodů).

To, že bude sestupovat o tým více z krajského přeboru, samozřejmě o jeden zvýší také počet sestupujících z I. A tříd, následně I. B tříd a podle toho, jestli sestupující tým z I. B třídy bude spadat pod OFS Olomouc, OFS Přerov, OFS Šumperk, OFS Jeseník či OFS Prostějov, bude ovlivněn také počet sestupujících v soutěžích daného okresního fotbalového svazu. Byl by také o jeden tým zvýšen.

Odmítání postupů

Postup do vyšší soutěže však neodmítly pouze čtyři zmíněné týmy z krajského přeboru. Velká Bystřice či Olešnice by měly ze skupin I. A tříd normálně postoupit. Jenže ze skupin I. B tříd se do I. A třídy mnoho týmům nechtělo. Odmítly jej celky Mikulovic (1. místo), Žulové (2), Řetězárny (3). Ze skupiny C tak míří směrem vzhůru až čtvrtý Nový Malín.

Zajímavostí je, že Mikulovice ovládly I. B třídu již v minulé sezoně, ale postup rovněž odmítly. Na jejich úkor postoupily Bernartice. Byť se nechaly slyšet, že pokud se podruhé podaří soutěž vyhrát, postoupí, nestalo se tak.

VIDEO: Hrůzná scéna na okresním přeboru, fanoušek kopl hráče do hlavy

Ve skupině A si to o prvenství a právo postupu rozdají v posledním kole na dálku Radslavice a Klenovice. Ať už to dopadne jakkoliv, postoupí Radslavice, protože Klenovice postup odmítly.

Skupinu B stejně jako céčko vyhrály podruhé za sebou Kožušany. Stejně jako Mikulovice, i ony postup podruhé odmítly. Akceptoval jej druhý Černovír.

Hráč nebyl v zápise, nadával a vyhrožoval sudímu. Dostal 10 zápasů stop a pokutu

VIDEO: Bitka fanoušků na utkání Šternberka B i podivná penalta. Sudí má stop